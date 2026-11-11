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Бесънт се премества във военна база след ирански заплахи

Волен Стефанов

Редактор: Волен Стефанов

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Скот Бесънт Снимка: Х/ @white_lenka
Скот Бесънт Снимка: Х/ @white_lenka

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт е напуснал дома си и се е преместил във военна база заради предполагаеми заплахи от страна на Иран.

Бесънт е бил преместен във военна база, след като разузнавателна информация е установила, че заплахите са достигнали напреднал етап, съобщи "Фокс нюз", позовавайки се на неназован служител. Според в. "Ню Йорк таймс" не е ясно доколко сериозна е била заплахата срещу Бесънт, пише БТА.

Министерството на финансите потвърди преместването му пред двете медии и заяви, че той "няма да бъде възпрян от заплахите на иранския режим".

Бесънт е начело на икономическата война на Вашингтон срещу Иран, като налага санкции на банки, физически лица, компании и авиолинии.

В. "Ню Йорк таймс" уточнява, че министърът на финансите не е единственият служител от администрацията на Тръмп, който е бил принуден да се премести. Началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър и бившата министърка на правосъдието Пам Бонди също са били преместени на друго място.

Скот Бесънт Снимка: Х/ @white_lenka

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