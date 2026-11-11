Претърсиха хотел „Риц“ в Париж, от който принцеса Даяна тръгна преди фаталната катастрофа

Хотел „Риц" в Париж, който принцеса Даяна напусна малко преди фаталната катастрофа през 1997 г., е бил претърсен от френските власти във връзка с разследване за трафик на хора и изнасилвания, свързани с покойния милиардер Мохамед Ал Файед, съобщава "Дейли мейл".

Имотът е сред трите обекта, проверени от френските разследващи през октомври 2026 г. Акцията е проведена със съдействието на британски следователи, а при операцията са извършени няколко ареста, съобщава британската преса.

Освен хотел „Риц", властите са претърсили и вилата „Сент Терез" в Сен Тропе – луксозен имот на Френската Ривиера, където Доди Ал Файед прекарва последната си ваканция с принцеса Даяна. Третият обект е вила „Уиндзор" в Париж, бивша собственост на Ал Файед.

Името на хотел „Риц" остава неразривно свързано с последните часове от живота на принцеса Даяна. През август 1997 г. тя напуска хотела заедно с Доди Ал Файед, като двамата се отправят към неговия апартамент на булевард „Шанз-Елизе". Малко след това автомобилът, управляван от Анри Пол, катастрофира в тунела „Алма". При инцидента загиват Даяна, Доди Ал Файед и шофьорът.

Вила „Уиндзор" също има историческо значение. В продължение на около 30 години бившият британски крал Едуард VIII и съпругата му Уолис Симпсън живеят там, след като той абдикира от престола. След смъртта им имотът преминава във владение на Мохамед Ал Файед.

От прокуратурата съобщават, че няколко предполагаеми жертви вече са разпитани от френските следователи, а разследването се провежда съвместно с британските власти.

„В този контекст в средата на октомври 2026 г. бяха извършени обиски и проверки, по-специално в хотел „Риц" в първи район на Париж, във вила „Сент Терез" в Сен Тропе, бивша собственост на Мохамед Ал Файед, както и във вила „Уиндзор" в 16-и район на Париж, в присъствието на британски следователи", се посочва в изявлението на прокуратурата.

По време на обиските са иззети цифрови устройства, а няколко души са били задържани за разпит. Разследването продължава под ръководството на прокуратурата в Париж.

Мохамед Ал Файед, бивш собственик на лондонския универсален магазин „Хародс" и футболния клуб „Фулъм", почина през 2023 г. на 94-годишна възраст.

След смъртта му стотици жени и момичета заявиха, че са били подложени на сексуално насилие от него и от брат му Салах Ал Файед, починал през 2010 г.

Публичните обвинения срещу бизнесмена придобиха широка известност през 2024 г. след излъчването на документален филм на Би Би Си, в който бяха представени свидетелства за предполагаеми изнасилвания и сексуално посегателство.

Френската прокуратура започна предварително разследване по подозрения за трафик на хора, извършен от организирана група, утежнено сводничество и изнасилвания, за които се предполага, че са свързани с Ал Файед.