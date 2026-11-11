Над 100 световни лидери се събират на климатичната среща COP31 в Анталия

Над 100 държавни и международни лидери се събират днес в турския град Анталия за срещата на върха на ООН за климатичните промени COP31. Сред участниците са 95 държавни ръководители и седем представители на международни организации, съобщиха от Дирекцията по комуникации към турското президентство.

За първи път Турция е домакин на климатичната конференция, като организира събитието съвместно с Австралия. Форумът се провежда от 9 до 20 ноември и събира представители на 196 държави и Европейския съюз - страни по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, пише БТА.

Сред пристигащите в Анталия са 37 президенти, осем вицепрезиденти, 35 министър-председатели, седем вицепремиери, двама престолонаследници, един принц, председател на парламент и четирима специални пратеници.

В срещата трябваше да участва и българският премиер Румен Радев, но той отмени посещението си заради обявения в България ден на национален траур в памет на жертвите от тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия".

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш вече пристигна в Турция и се срещна с президента Реджеп Тайип Ердоган. Гутериш е похвалил организацията на форума и е оценил високо инициативата за нулеви отпадъци, осъществявана под патронажа на първата дама Емине Ердоган.

Сред основните теми на конференцията са климатичното финансиране, справедливият преход към чиста енергия и намаляването на въглеродните емисии. Особено внимание ще бъде отделено на средствата, необходими за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий.

Турция е определила десет приоритетни направления за форума. Сред тях са намаляването на отпадъците, електрификацията и преходът към чиста енергия, продоволствената сигурност, устойчивите на климатичните промени градове, зелената индустрия, образованието и младежките инициативи, опазването на моретата и океаните, както и изграждането на по-устойчиви здравни системи.

В дневния ред е включена и т.нар. "Синергия на Рио" - координирано прилагане на три глобални екологични конвенции на ООН, приети през 1992 г. в Рио де Жанейро.

Сред целите, които Турция си поставя до 2035 г., са делът на електрификацията в световен мащаб да достигне 35%, а отпадъците и емисиите на метан да бъдат намалени наполовина. Страната предвижда още 25% по-ниско потребление на енергия в сградите и градовете и увеличение с 15% на използването на рециклирани материали в индустрията.