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Иран обяви военноморските и военновъздушните сили на Аржентина за „терористични организации" в отговор на решението на Буенос Айрес да включи Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в списъка на терористичните организации.

В изявление, публикувано в сряда, иранското външно министерство заяви, че Техеран счита аржентинските военновъздушни и военноморски сили за терористични организации „на основата на принципа на реципрочност".

„Очевидно е, че отговорността за всички последици, произтичащи от този въпрос, ще лежи върху аржентинското правителство", добави министерството, без да дава допълнителни подробности. В изявлението не се споменава аржентинската армия, пише БТА.

Аржентина заяви през април, че решението ѝ да обяви КГИР за терористична организация се дължи на подкрепата му за ливанската групировка „Хизбула", която Буенос Айрес обвинява за най-смъртоносния атентат в историята на страната: нападението през 1994 г. срещу еврейския център АМИА в аржентинската столица, при което загинаха 85 души, а стотици бяха ранени.

КГИР е елитна военна сила, която защитава шиитското духовническо управление в Иран и контролира значителна част от иранската икономика.