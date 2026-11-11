Семейството на Джон Кенеди съди Тръмп заради планираната триумфална арка във Вашингтон

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Семейството на бившия американски президент Джон Ф. Кенеди заведе дело срещу проекта на Доналд Тръмп за изграждане на триумфална арка в американската столица. Деветима представители на влиятелната политическа фамилия настояват строителството да бъде спряно, тъй като според тях съоръжението ще закрие гледката към гроба на Кенеди и към мемориалните места на хиляди американски ветерани, погребани в Националното гробище „Арлингтън" във Вирджиния, съобщи Би Би Си.

Проектът предвижда изграждането на монумент с височина 76 метра (250 фута). Миналата седмица американски съдия временно спря реализацията му, въпреки че преди това беше гласувано решение, позволяващо строителството да продължи.

От Белия дом определиха като „неприятно" решението на част от семейство Кенеди да се присъединят към съдебното дело срещу арката, която според администрацията е предназначена да почете героите, погребани в гробището „Арлингтън".

„Съдебната система не трябва да бъде използвана за политизиране на съоръжение, създадено с цел да обедини нацията", заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл в коментар за BBC.

Той добави, че администрацията ще продължи да защитава проекта и е уверена, че в крайна сметка ще спечели съдебния спор.

Междувременно федералният съдия Таня Чъткан постанови 14-дневно временно спиране на всички дейности по изграждането на арката, докато съдебните процедури продължават.

Искът на семейство Кенеди е част от по-широко съдебно дело, заведено от щата Вирджиния и властите във Вашингтон с цел спиране на строителството. Според ищците монументът ще наруши исторически значими гледки към гробището, ако бъде издигнат при един от входовете му.

Сред участниците в делото са седем деца на Робърт и Етел Кенеди, техният внук Джо Кенеди – бивш конгресмен от Демократическата партия, както и Едуард Кенеди-младши, син на сенатора Тед Кенеди.

В иска не участва Робърт Ф. Кенеди-младши, който е част от администрацията на Тръмп и оглавява Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ.

Членовете на фамилията искат да се присъединят към две други съдебни производства, заведени от природозащитни организации и ветерани, които също се противопоставят на строителството.

Според семейство Кенеди арката ще представлява „трайно посегателство" върху гробните места и ще промени завинаги начина, по който посетителите възприемат мемориалите.

В жалбата се посочва, че съоръжението ще хвърля постоянна сянка върху гробовете и мемориалите, създадени в чест на фамилията Кенеди, както и ще наруши историческите гледки към тях. Според ищците монументът ще промени и преживяването на посетителите на мемориалите на стотици хиляди американски ветерани.

В документа се твърди още, че на 5 ноември 2026 г. Службата за националните паркове и Министерството на вътрешните работи са разрешили строителството без необходимото одобрение от Конгреса.

Проектът, наричан неофициално „Арката на Тръмп", е част от усилията на президента да промени облика на американската столица. Монументът трябва да отбележи 250-ата годишнина от основаването на САЩ.

Това не е първият случай, в който Тръмп свързва името си с културна забележителност във Вашингтон. Миналата година името му беше добавено към фасадата на Центъра „Кенеди" – една от най-големите културни институции в американската столица, носеща името на Джон Ф. Кенеди.

Надписът остана върху сградата в продължение на шест месеца, преди добавянето му да бъде обявено за незаконно и премахнато.