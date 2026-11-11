Bloomberg: Планът на Кремъл да замени долара с юана се провали поради вторичните санкции

Опитите на Русия да замени долара с китайския юан в международните плащания се провалиха поради заплахата от вторични санкции на САЩ, съобщава Bloomberg.

Според Централната банка на Русия делът на китайската валута в плащанията за руски износ е намалял наполовина от пика си в средата на 2024 г. до 22%. Руските компании все по-често получават приходи от износ в рубли, но това не е решило проблемите с международните плащания, посочва изданието.

Според данни на Централната банка, Русия в момента получава 69% от приходите си от износ в рубли в търговията с азиатските страни.

Преходът към плащания в рубли започна, след като китайските банки бяха заплашени с вторични санкции на САЩ, съобщава Bloomberg. През юни 2024 г. Вашингтон значително разшири основанията за налагане на такива санкции срещу чуждестранни финансови институции и компании, които правят бизнес с Русия.

След това плащанията започнаха да се замразяват и забавят с месеци, преводите се връщаха на изпращачите, а големите китайски банки започнаха да отказват да обработват транзакции с руски контрагенти, според изданието.

До средата на 2024 г. стойността на руския износ, платен в китайска валута, е надвишавала стойността на доставките директно до Китай, съобщава Bloomberg. Това е означавало, че юаните са били използвани и при разплащания с купувачи в трети страни. Въпреки това до края на 2025 г. според Bloomberg, Русия е започнала да харчи повече юани в разплащания с трети страни, отколкото е получавала.

Проблемите с плащанията продължават, според изданието. Руските компании са принудени да използват посредници, да обработват плащания през трети страни и да разработват по-сложни маршрути за превод, съобщава Bloomberg. Това увеличава времето и цената на транзакциите.

Според транспортната компания STT Logistics, общата цена на трансграничните плащания с Китай, включително комисионни и посреднически такси, сега е средно 15-20% от сумата на транзакцията.

Юанът вече е паднал до пето място в световните SWIFT плащания, след долара, еврото, британския паунд и японската йена, съобщава Bloomberg. „Импулсът за интернационализация на юана, генериран от санкциите срещу Русия, е пресъхнал", заключи Мартин Хорземпа, старши сътрудник в Института за международна икономика „Питърсън".

През юни Александър Ведяхин, първи заместник-председател на Управителния съвет на Сбербанк, призна, че дори след като Русия и Китай преминаха към разплащания в национални валути, плащанията постоянно се сблъскват с проблеми. „Формално преходът към разплащания в национални валути между Русия и Китай се е осъществил. На практика обаче наблюдаваме постоянни пропуски в платежната инфраструктура", обясни банкерът.

На 14 август РИА "Новости" представи ръста на разплащанията в рубли като доказателство за укрепването на позицията на руската валута в международната търговия. В доклада се посочва, че делът на рублата в плащанията за руски износ е достигнал рекордните 69,7% през юни – най-високият процент поне от началото на 2019 г.

Преходът към юана се превърна в един от основните символи на дедоларизацията на Русия, която беше обявена след нахлуването в Украйна и налагането на западни санкции. Кремъл се надяваше да намали зависимостта от долара и еврото, като разшири използването на национални валути в търговията с Китай и други страни.

През септември 2022 г. Путин обяви, че Русия и Китай ще плащат за газ в равни дялове в рубли и юани. Президентът също така заяви, че е загубено доверието в долара, еврото и паунда като валути за разплащания и съхранение на резерви.