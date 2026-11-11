Турция и Саудитска Арабия се договориха за изграждане на вятърни централи с мощност от 3000 мегавата

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Турция и Саудитска Арабия подписаха споразумение за изграждане на вятърни електроцентрали в Турция с обща мощност от 3000 мегавата във вторник. Това е втората фаза на енергийното споразумение, сключено през февруари.

Споразумението беше подписано по време на климатичната конференция на ООН в Анталия (COP31). Предвидените мощности се равняват на една пета от сегашната инсталирана вятърна мощност на Турция, посочи министерството, пише БТА.

Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар заяви, че инвестициите ще укрепят електропреносната мрежа и ще повишат гъвкавостта на електроенергийната система.

Първата фаза предвижда саудитската компания „Аква Пауър" (ACWA Power) да изгради слънчеви електроцентрали с обща мощност от 2000 мегавата в Сивас и в района на Ташели в Караман. С вятърните проекти общата планирана мощност на централите, които ще бъдат изградени в сътрудничество със Саудитска Арабия, достига 5000 мегавата.

За да изпълни дългосрочните си енергийни цели, Турция ще трябва да въвежда средно по 10 000 мегавата нови вятърни и слънчеви мощности годишно, сочат плановете на правителството.