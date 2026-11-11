Гари Каспаров отмени пътуването си до Берлин поради заплаха за убийство

Руският опозиционен лидер и 13-ти световен шампион по шах Гари Каспаров отмени пътуването си до Берлин, след като разузнавателните агенции предупредиха за възможна заплаха за живота му, твърди германският таблоид Bild.

Каспаров е трябвало да говори на Седмицата на свободата в Берлин. Вместо това той записа видео обръщение към участниците в събитието.

„Може би сте виждали съобщения, че Русия се опитва да ме убие. Хора, занимаващи се със сигурност, силно ме посъветваха да не ходя в Берлин, тъй като това би било неоправдан риск в момента", каза той.

Каспаров също така критикува европейските власти, че не правят достатъчно, за да противодействат на руското правителство. Той смята, че местните политици са позволили на Европа да се превърне в „детска площадка" на Владимир Путин. „Ако може да стигне до мен тук, може да стигне до всеки", каза опозиционният лидер.

В края на септември испанският вестник El Mundo съобщи, че руските власти са планирали убийството на Гари Каспаров в Съединените щати от няколко месеца. Американските власти от своя страна съобщиха, че са разкрили петчленна банда, която по заповед на Москва е планирала опити за убийство на руски „дисиденти".