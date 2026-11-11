Почина Стейси Кийч – актьорът, превърнал Майк Хамър в телевизионна легенда

Американският актьор Стейси Кийч, известен по цял свят с ролята си на частния детектив Майк Хамър, почина на 85-годишна възраст. Той си отиде в дома си в Магдаленка, Полша, след продължителна битка със сериозно сърдечно заболяване и сърдечна недостатъчност. Новината за смъртта му съобщи съпругата му, полската актриса Малгошя Томаси Кийч.

Кийч беше сред най-уважаваните американски театрални актьори и се смяташе за един от изтъкнатите интерпретатори на Шекспир. За широката публика той остава най-вече лицето на Майк Хамър – безкомпромисния частен детектив от криминалните романи на Мики Спилейн, когото актьорът пресъздава в телевизионния сериал Mickey Spillane's Mike Hammer, пише "Гардиън".

Според Асошиейтед прес кариерата му обхваща близо шест десетилетия, през които той успява да се наложи както на театралната сцена, така и в киното и телевизията. Самият Кийч никога не искал да бъде ограничаван до един тип роли.

„Целта ми беше да имам възможно най-разнообразна селекция от роли. Вероятно това навреди на кариерата ми", казва той пред списание New York през 2012 г. „Играл съм Хамлет, Ричард III и Крал Лир и не бих се отказал от това за нищо на света", допълва актьорът.

Кийч оставя след себе си впечатляваща филмография. Сред по-известните му участия са „Деветата конфигурация", „Американска история Х", „Наследството на Борн" и номинираната за „Оскар" драма „Небраска" на режисьора Александър Пейн. През миналата година се появи и във филма Jay Kelly, където игра бащата на героя на Джордж Клуни.

Той се превъплъщава и във Варавва в телевизионната продукция „Исус от Назарет" на Франко Дзефирели, играе в минисериалите „Дъщерята на Мистрал" и „Синьото и сивото", а за ролята си на Ърнест Хемингуей в телевизионна поредица печели „Златен глобус". На Бродуей получава номинация за наградата „Тони" за образа на Бъфало Бил в постановката Indians.

Зад успешната кариера на актьора стои и тежък личен период. През 1984 г., докато снима сериала за Майк Хамър, Кийч е арестуван на лондонското летище „Хийтроу". В багажа му са открити около 37 грама кокаин, скрити в аерозолен флакон с крем за бръснене. Заедно с него е задържана и секретарката му.

Актьорът получава деветмесечна присъда и е изпратен в затвора в Рединг, където прекарва шест месеца. По-късно описва този период като най-тежкия в живота си в автобиографията All in All: An Actor's Life On and Off the Stage, издадена през 2013 г.

След освобождаването си Кийч открито говори за зависимостта си от кокаина, която започва още в средата на 70-те години. Той участва в документалната поредица „High on the Job" и свидетелства пред американския Конгрес за опасностите от наркотичната зависимост.

„Няма по-голям затвор от този да зависиш от химическо вещество, за да съществуваш", заявява актьорът пред конгресна комисия, цитиран от Асошиейтед прес. След това посещава университети и рехабилитационни центрове, където разказва за преживяното.

Арестът временно прекъсва и телевизионната му кариера, но Кийч успява да се върне на екран. Първата му голяма роля след затвора е в телевизионния филм „Intimate Strangers" от 1985 г. Впоследствие се завръща и като Майк Хамър, а между 2005 и 2007 г. участва в сериала „Бягство от затвора", където играе директора на затвора.

Стейси Кийч е роден на 2 юни 1941 г. в Савана, щата Джорджия, в семейство на актьори. Завършва Калифорнийския университет в Бъркли със специалности английска филология и театрално изкуство, след което учи в театралното училище на Йейл. Като стипендиант на програмата „Фулбрайт" продължава образованието си в Лондонската академия за музика и драматично изкуство.

Дебютира в киното през 1968 г. във филма „Сърцето е самотен ловец". Работи два пъти с режисьора Джон Хюстън – във Fat City и The Life and Times of Judge Roy Bean. През годините се връща многократно към театъра, където изпълнява едни от най-големите шекспирови роли, включително Хамлет, Ричард III и Крал Лир.

През 2017 г. преживява инфаркт по време на представление на моноспектакъла Pamplona в Чикаго, посветен на Ърнест Хемингуей. Актьорът колабира на сцената, а представленията са отменени.

Кийч е бил женен четири пъти. От браковете си има две деца – Шанън и Каролина. До смъртта му до него е съпругата му Малгошя Томаси Кийч, с която се запознава по време на снимките на сериала за Майк Хамър.