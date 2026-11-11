Руската делегация на преговорите в Абу Даби припомнила ултиматума към Запада от 2021 г.

В първия ден от тристранните преговори за Украйна в Абу Даби руската делегация е споменала своите предложения за промени в европейската архитектура на сигурност, които Владимир Путин обсъди с тогавашния президент на САЩ Джо Байдън през декември 2021 г., съобщи информиран източник пред RBC-Украйна.

„Те казаха, че отказът на Байдън да приеме техните условия е довел до война. Въпреки че всички разбират, че това не е така. В същото време, по време на разговорите днес, американците се опитаха да разберат страховете на Русия, че тя се нуждае от гаранции за сигурност", казва източникът.

През декември 2021 г. Москва отправи ултиматум към западните страни, изискващ спиране на разширяването на НАТО. Кремъл поиска, наред с други неща, алиансът да се откаже от разширяването си на изток и да се върне към позициите си от 1997 г. НАТО отхвърли исканията на Русия, след което Путин заяви, че основните опасения на Москва са били игнорирани.

През октомври Владимир Путин заяви, че Съединените щати предложиха обсъждането на европейската архитектура за сигурност като част от мирните преговори в Украйна. В края на октомври Зеленски за първи път призна необходимостта от предоставяне на гаранции за сигурност на Русия.

Руската делегация на преговорите в Абу Даби включва заместник-министъра на външните работи Сергей Рябков, който преговаряше със Съединените щати за гаранциите за сигурност в Европа преди нахлуването в Украйна.

Исканията на Русия за гаранции за сигурност за себе си на срещата в Абу Даби бяха обсъдени отделно от въпросите за гаранциите за сигурност за Украйна и Европа като цяло, съобщиха източници пред „Украинска правда" и украинската служба на Радио „Свобода".

Директорът на дискусионния клуб „Валдай" Фьодор Лукянов също припомни ултиматума, предшестващ инвазията, в колонка, публикувана във вторник в правителствения вестник „Российская газета" за преговорите в Абу Даби. Той написа, че „Москва никога не е сваляла от дневния ред онези много общи въпроси, които, на руски политически жаргон, фигурират като коренните причини за конфликта". „И сега, за първи път, те се споменават от другата страна в контекста на уреждане", се казва в колонката.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че по време на преговорите руската страна е декларирала контрол над половината от Донбас, който според него остава под контрола на украинските въоръжени сили.

Украинският външен министър Андрей Сибіга заяви, че Украйна контролира 20% от Донбас, докато Русия заяви, че Киев контролира 10%. Според украинския OSINT проект DeepState, Русия е превзела приблизително 80% от Донецка област.

В първия ден от преговорите страните успяха да се споразумеят за мащабен обмен на затворници, съобщиха източници пред Радио Свобода, Украинска правда и Интерфакс-Украйна.