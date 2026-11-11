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Унгария обеща подкрепа на новото ръководство на Сърбия за членството в ЕС

Волен Стефанов

Редактор: Волен Стефанов

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Петер Мадяр
Петер Мадяр Снимка: СНИМКА: личен профил във Фейсбук

Унгария ще подкрепи новото ръководство на Сърбия, включително в усилията му за присъединяване към Европейския съюз. Това заяви унгарският премиер Петер Мадяр по време на посещението си в Берлин.

„Сърбия може да разчита на Унгария. Новото ръководство на Сърбия може да разчита на нас. Ще им помагаме както по въпросите на европейската интеграция и присъединяването към ЕС, така и по други теми", заяви Мадяр на пресконференция.

Унгарският премиер изрази готовност да посети Белград и да бъде сред първите чуждестранни лидери, които ще се срещнат с новото сръбско ръководство след сформирането му. Той предложи и алтернативен вариант - да приеме негови представители в Будапеща, пише БТА.

Мадяр съобщи още, че е бил сред първите европейски лидери, поздравили победителите от „Студентска листа" в изборната нощ на 25 октомври.

Петер Мадяр

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