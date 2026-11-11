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Петролен танкер се запали в Ормузкия проток след удар в мина

Волен Стефанов

Редактор: Волен Стефанов

2012
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Танкер попадна на морска мина източно от Ормузкия проток и пламна.
Танкер попадна на морска мина източно от Ормузкия проток и пламна. Снимка: Източник: Pixabay

Петролен танкер се е запалил в източната част на Ормузкия проток, след като се е блъснал в морска мина в „зона с ограничен достъп", съобщи иранската армия в изявление, цитирано от Франс прес и Ройтерс.

Техеран претендира за контрол над този стратегически морски път, през който преди войната, започнала в края на февруари с американско-израелски удари срещу Иран, преминаваше една пета от световните доставки на въглеводороди.

В отговор САЩ наложиха блокада на иранските пристанища и ескортират петролни танкери по този маршрут.

„Рано тази сутрин петролен танкер, нарушил установените правила, се запали, след като удари морска мина в опасна и забранена зона източно от Ормузкия проток", заявиха военноморските сили на иранската армия в комюнике, разпространено по държавната телевизия.

Подобни изявления зачестиха през последните седмици, докато Вашингтон твърди, че до голяма степен е разминирал този жизненоважен морски маршрут.

Името и националността на кораба не се уточняват.

Вчера Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) съобщи в отделни изявления, че три кораба са се запалили в Ормузкия проток.

Танкер попадна на морска мина източно от Ормузкия проток и пламна.

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