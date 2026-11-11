Името на съветничка на Барак Обама изплува в досиетата „Епстийн“

Тя получавала от финансиста дизайнерски чанти, ботуши, спа услуги и пътувания

Името на бившата юридическа съветничка на Барак Обама Катрин Рюмлър изплува в нов доклад за аферата „Епстийн". Тя е поддържала професионални отношения с осъдения за сексуални престъпления финансист и след присъдата му през 2008 г., получавала е скъпи подаръци от него, а в имейл от 2016 г. дори се шегувала с масажите му.

Рюмлър, която е била юридически съветник на Белия дом по време на управлението на Обама, получавала от Епстийн дизайнерски чанти, ботуши, спа услуги и пътувания. В едно от съобщенията си до него тя написала, че е получила „най-добрия масаж досега, но не от онези, които ти правиш", отбелязва Fox News.

По-късно Рюмлър признала, че коментарът е бил неуместен. Тя обяснила, че е смятала Епстийн за човек, който вече е уредил наказателното си дело и живее законно. Срещата им през май 2019 г. пък била свързана с възможен съдебен спор, заплашен от адвоката Майкъл Авенати, а не с наказателно разследване.

Случаят е сред разкритията в доклад на Комисията по надзора към Камарата на представителите на САЩ. Разследването, ръководено от републиканеца Джеймс Комър, заключава, че прокурорски пропуски, специално отношение и институционална небрежност са позволили на Джефри Епстийн и съучастничката му Гилейн Максуел да продължат сексуалната експлоатация на млади жени и момичета в продължение на години.

Докладът поставя под съмнение действията на федерални прокурори, финансови институции и хора от обкръжението на финансиста. Сред тях е бившият прокурор Матю Менчъл, препоръчал Епстийн да получи споразумение, което го предпазвало от наказателно преследване. Оказва се, че Менчъл преди това е имал романтична връзка с Лили Ан Санчес – адвокатката, която по-късно представлявала Епстийн.

Въпреки потенциалния конфликт на интереси Менчъл не се оттеглил от разследването. Според документи, цитирани в доклада, той продължил да общува и да се среща с финансиста и след напускането на прокуратурата.

Разследващите проверили и информация за снимка, на която двамата уж карат ски в Колорадо в началото на 2000 г. Не успели обаче да потвърдят съществуването й или да установят дали решенията на прокурора са били повлияни от личните му отношения. Менчъл отрекъл да е карал ски с Епстийн, но не отрекъл последващите им срещи.

Друг бивш федерален прокурор – Брус Райнхарт, също попада във фокуса на доклада. Той създал частна адвокатска практика, докато все още работел в прокуратурата, а по-късно представлявал хора от обкръжението на Епстийн.

Особено сериозни са разкритията за изчезнали доказателства от имението на финансиста в Палм Бийч. Според показанията на бившата му асистентка Сара Келън малко преди полицейското претърсване през 2005 г. Епстийн наредил на друга служителка да изнесе компютри, твърди дискове и друго оборудване. Разследващите смятали, че в тях може да има доказателства за сексуална експлоатация.

Адвокатът на Епстийн Дарън Индайк по-късно научил, че твърдите дискове са попаднали у частни детективи. Федералните власти открили възможна следа, но я изоставили, преди да бъде сключено споразумението, което позволило на финансиста да избегне по-сериозно наказателно преследване.

В доклада се споменават и отношенията на Епстийн с милиардера Бил Гейтс и министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник. Последният признал, че през 2012 г. е обядвал със семейството си на частния остров на финансиста, въпреки че преди това твърдял, че е прекъснал контактите си с него още през 2005 г.

Гейтс пък разказал, че Епстийн поискал от него да възстанови разходи, свързани с жена, с която милиардерът имал извънбрачна връзка. Съоснователят на „Майкрософт" отказал да плати и заявил, че прекратил отношенията си с финансиста в края на 2014 г.

Още по-големи суми изплуват около милиардера Леон Блек. Според доклада той платил на Епстийн между 158 и 170 млн. долара за предполагаеми данъчни и наследствени консултации. Комисията открила и споразумение, свързано с жена, с която Блек имал извънбрачна връзка. То предвиждало месечни плащания от 100 000 долара в продължение на 15 години срещу запазване на конфиденциалност. По данни от доклада Епстийн го консултирал по условията.

Сред другите имена е конгресменката Стейси Пласкет от Американските Вирджински острови. През 2019 г., по време на изслушване в Конгреса, тя си разменяла текстови съобщения с Епстийн, включително за въпроси към свидетел. Пласкет не отрича комуникацията, но обяснява, че е получавала съобщения от различни хора, сред които и финансиста, когото определила като свой избирател. Комисията не я обвинява в неправомерни действия.

Докладът посочва и че предизборният щаб на лидера на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис е потърсил дарение от Епстийн. Джефрис заявил, че не си спомня подобен имейл и никога не се е срещал или общувал с финансиста.

Комисията критикува и условията, при които Епстийн излежавал присъдата си от 2008 г. Той получил право да напуска затвора до 12 часа дневно, шест дни в седмицата, и излежал около 13 месеца от наложените му 18. Според показанията на Келън и други потърпевши той продължил да ги подлага на сексуално насилие и през този период.

По отношение на смъртта му през 2019 г. комисията установява сериозни пропуски в сигурността на затвора, но не оспорва официалното заключение, че Епстийн се е самоубил.

Разследването препоръчва допълнителни проверки, по-силна защита на оцелелите от сексуална експлоатация и реформи в работата на федералните правоохранителни органи. Републиканците заявяват, че не са открили доказателства за участие на президента Доналд Тръмп в престъпленията на Епстийн, и обвиняват демократите, че са политизирали разследването.