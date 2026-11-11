Обявиха носителите на филмовите наградите „Златен петел“

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На 10 ноември в Сямън се състоя 39-ата церемония по връчването на китайските филмови награди „Златен петел". Бяха обявени победителите във всички категории, като Тони Люн Ка-фай получи отличието за най-добър актьор, а Гао Йе – за най-добра актриса.

Филмът „Синята планета през илюминатора", продуциран от Китайската медийна група (КМГ), спечели наградата за най-добър документален и научно-популярен филм.

По-голямата част от кадрите във филма са заснети лично от тримата астронавти от мисията „Шънджоу-13" – Джай Джъган, Уан Япин и Йе Гуанфу. В ролята на космически оператори те документират работата и ежедневието си по време на шестмесечния си престой в орбита. Чрез техните кадри зрителите могат да видят впечатляващата красота и необятността на Космоса.