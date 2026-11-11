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Над 2000 участници се очакват на срещата на върха на бизнес лидерите на АТИС в Шънджън

КМГ

КМГ

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снимка: КМГ
снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Срещата на върха на бизнес лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) за 2026 г. ще се проведе на 17 и 18 ноември в китайския град Шънджън.

Очаква се в нея да се включат над 2000 представители на бизнеса и различни обществени сектори, съобщава Китайският съвет за насърчаване на международната търговия, който е организатор на събитието.

Бизнесът от всичките 21 икономики членки на АТИС ще бъде представен на форума. Заявки за участие са подали и компании от държави извън организацията, сред които Великобритания, Франция и Германия, включително „Гугъл", „Боинг", швейцарската банка UBS и тайландската Charoen Pokphand Group.

снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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