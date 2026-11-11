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Електромобилите и хибридите вече заемат над 64% от продажбите на нови автомобили в Китай

КМГ

КМГ

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СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Производството и продажбите на автомобили в Китай са надхвърлили 3 милиона броя през октомври, като и двата показателя отбелязват ръст спрямо предходния месец. Същевременно продължава да се увеличава делът на хибридите и електромобилите, съобщиха на 11 ноември от Китайската асоциация на автомобилните производители.

През октомври в страната са произведени 2,02 милиона плъгин хибрида и електромобили, а продажбите им са достигнали 1,94 милиона броя. Това представлява годишен ръст съответно от 13,8% и 13,1%. Тези автомобили вече формират 64,3% от общите продажби на нови превозни средства в страната.

От началото на годината пазарните позиции на този сегмент продължават да укрепват. За периода януари-октомври делът му в общите продажби на нови автомобили е достигнал 54,8%.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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