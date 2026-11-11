ЕС договори бюджет от 199,7 млрд. евро за 2027 г., сред приоритетите е помощта за Украйна

Европейският съюз ще разполага с бюджет от около 199,7 млрд. евро за 2027 г. Това договориха преговарящите от Европейския парламент и държавите членки след разговори в Брюксел, продължили до ранните часове на днешния ден. Сред основните приоритети са повишаването на конкурентоспособността, сигурността и отбраната, както и подкрепата за Украйна.

Договорената сума е малко под предложените от Европейската комисия 199,9 млрд. евро. За сравнение, бюджетът на ЕС за 2026 г. е около 190 млрд. евро.

Според държавите членки постигнатото споразумение ще осигури финансиране за вече договорените програми, като същевременно ще остави резерв за реакция при непредвидени обстоятелства. Сред тях са евентуално развитие на кризите в Украйна и Близкия изток.

Предстои бюджетът да бъде официално одобрен от Съвета на ЕС и Европейския парламент.

Това е последният годишен бюджет в рамките на Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021–2027 г. Общият ѝ размер е около 1,1 трилиона евро, като основната част от средствата идва от вноските на държавите членки.

Междувременно в Брюксел продължават преговорите за следващата дългосрочна финансова рамка, която ще обхване периода 2028–2034 г. Предложението на Европейската комисия е за бюджет от 1,826 трилиона евро. Държавите членки обаче са разделени в позициите си, като Австрия, Германия, Нидерландия, Финландия, Швеция и Дания смятат, че сумата е прекалено висока. Целта е споразумение да бъде постигнато до края на годината.

На този фон Германия настоява държавите членки да поемат ангажимент за финансирането на Украйна още преди да започнат обсъжданията по новата финансова рамка. В писмо до председателя на Европейския съвет Берлин призова всички страни от ЕС „без изключение" да се ангажират с покриването на очаквания бюджетен недостиг на Киев през 2027 г.

Призивът на германския канцлер Фридрих Мерц предизвика реакции и сред членове на бюджетната комисия в Народното събрание.