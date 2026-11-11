КМГ: Млади ръце и нови идеи възстановяват сидзанското нематериално културно наследство

Въпреки че зимата е извънсезонен период за изпичане на керамика, 21-годишната Церин Лхамо и нейните колеги са напълнили работилницата си с черни керамични чаши за кафе, подготвяйки новите си творения за продажба чрез пряко предаване и доставка в цялата страна.

„От опит знам, че всички 180 комплекта чаши ще се изчерпят в момента, в който започне прякото предаване", казwа тя с усмивка.

Церин Лхамо е родом от окръг Нанчън в Сидзанската автономна префектура Юшу, провинция Цинхай, северозападен Китай. След като завършва колеж, където изучава медицина, тя се завръща у дома, за да се присъедини към баща си, Падма Чоджор – наследник на национално ниво на занаята за изпичане на сидзанска черна керамика – и да продължи традицията.

„Ако младите хора могат да овладеят местен занаят, няма да се налага да заминават като мигранти. Това е едновременно начин да си изкарват прехраната и основа за съхраняването на селското нематериално културно наследство", отбелязwа тя.

Снимка: Китайска медийна група

Израснала в работилницата и наблюдавайки как занаятчиите ден след ден оформят и полират глината, Церин Лхамо сама усвоява основите на занаята.

Баща ѝ има ограничено образование и се затруднява с онлайн платформите и документите. Благодарение на висшето си образование Церин Лхамо запълва тази празнина, като управлява дейностите по електронната търговия, отговаря за комуникациите, публикува продуктите и дори използва основни инструменти за 3D моделиране и изкуствен интелект. Тя печели над 3 000 юана (около 447 американски долара) на месец.

Нейната младежка перспектива също стимулира иновациите в продуктите. Тя е предложила нови артикули, съобразени със съвременния вкус: керамични гривни, медальони и „чайни домашни любимци" – миниатюрни керамични животни или фигурки, които любителите на чая „отглеждат", като ги поливат с чай. Дори методите за плетене на гривните са проучени и научени от нея и майка ѝ.

Докато работилницата се бори да отговаря на вълната от онлайн поръчки, Падма Чоджор е зает да събира устни разкази от местните старейшини, за да документира цялата история на занаята.

Легенда разказва, че принцеса Уънчън от династията Тан (618–907) е донесла техниките за изработка на черна керамика в района на Юшу по време на пътуването си към кралство Тубо за сключването на брачен съюз със сидзанския крал Сондзан Гампу. Местните жители, благодарни, че тя ги е научила да правят глинени чаши за пиене на чай, ги нарекли „топли чаши".

Снимка: Китайска медийна група

„Археологическите находки доказват, че изпичането на черна керамика тук датира отпреди поне 4 000 години. Принцеса Уънчън помага за възраждането на занаята", обяснява Падма Чоджор.

Според Падма техниката използва местна червена глина, а най-доброто време за събиране на пръст е, когато пристигат кукувиците – между края на май и юли, но само в облачни дни. Целият процес на изпичане се основава на 37 древни рецепти, като се получава керамика, която е „черна като въглища, твърда като порцелан" и подходяща за готвене на храна или приготвяне на чай.

Междувременно 45-годишният Дачън Таши, бивш майстор на медни изделия, който преди това печели по-малко от 2 000 юана на месец, решава да се преориентира към грънчарството преди няколко години. Благодарение на опита си като занаятчия, той усвоява новия занаят по-бързо от колегите си.

Снимка: Китайска медийна група

Сега месечният му доход се е утроил. „Това дава на местните земеделци и пастири още една възможност – да усвоят умение на прага на дома си и да си осигурят стабилна заплата", каза Дачън Таши.

Досега Падма Чоджор е обучил над 1 700 чираци, като е помогнал за създаването на осем работилници в околността. Над 100 домакинства имат допълнителен доход благодарение на този занаят.

Бумът в туризма вдъхновява Падма Чоджор да мечтае да превърне Нанчън в културен град на черната керамика. Идеята идва от един компактдиск, който му е подарен в Дзиндъджън – известен като „столицата на порцелана" в източната част на провинция Дзянси, където на всяка улица се усеща керамичната култура.

„Дори уличното осветление и кошчетата за боклук край пътя там отразяват керамичната култура. Надявам се, че един ден Нанчън ще се превърне в град, където културата на черната керамика е навсякъде, привличайки повече посетители, които да се запознаят от първа ръка с нашия занаят", добавя той.