Пристанище „Нинбо-Джоушан“ обработи над 40 милиона контейнера за втора поредна година

Пристанище „Нинбо-Джоушан" в провинция Джъдзян, Източен Китай, е обработило над 40 милиона TEU-контейнери от началото на годината досега, като това е втората поредна година, в която надхвърля този праг, съобщиха представители на пристанището.

Пристанището е най-натовареното в света по обем на обработените товари и е достигнало този праг с 22 дни по-рано в сравнение с миналата година.

Външната търговия на Китай със стоки възлиза на 39,94 трилиона юана (около 5,95 трилиона щатски долара) през първите три тримесечия на 2026 г., което представлява ръст от 18,8% в сравнение със същия период на миналата година. Разширяването на търговията и преориентирането към износ на стоки с по-висока стойност са довели до по-голям обем товари в пристанището, като същевременно са увеличили търсенето на по-бързи и по-надеждни транспортни връзки.

Пристанището „Нинбо-Джоушан" е разширило мрежата си от услуги във вътрешността на страната, като разполага с 115 интермодални маршрута „море-железопътен транспорт", достигащи до 71 града в 16 региона на провинциално ниво. Обемът на морско-железопътния превоз на товари през пристанището е надхвърлил 1,8 милиона TEU от началото на годината досега.

Пристанището обслужва над 310 контейнерни маршрута, свързващи го с над 700 пристанища в повече от 200 държави и региони.

Експресният контейнерен маршрут „Китай–Европа" през Арктика започна редовна експлоатация тази година и осъществи осем пътувания през навигационния сезон. Маршрутът свързва пристанището „Нинбо-Джоушан" с големи европейски пристанища, като пътуването отнема около 20 дни – почти половината от времето, необходимо за традиционния маршрут през Суецкия канал.