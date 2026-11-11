Китай завърши тестовете на 1 000-километрова преносна мрежа с оптични влакна с куха сърцевина

Китай приключи тестовете на 1 000-километрова преносна линия с оптични влакна с куха сърцевина, което бележи нов пробив в ключовите технологии за комуникационните мрежи от следващо поколение.

Проверката, проведена съвместно от „China Telecom", „Yangtze Optical Fibre and Cable" и „ZTE" по оптична връзка с дължина 1 007,48 километра, постигна едновременно двупосочно предаване на сигнал със скорост 64 Tb в секунда във всяка посока, което според „China Telecom" е равносилно на възможността за качване и изтегляне на 160 филма с 4K резолюция в секунда.

Според експертите тази технология удвоява капацитета на предаване и увеличава разстоянието на предаване с 60% в сравнение с най-ефективните оптични влакна с твърда сърцевина, които се предлагат в момента.

Експериментът потвърди, че влакната с куха сърцевина могат да осигурят предаване на данни на дълги разстояния, с голям капацитет и ниска латентност, като се използва съществуващото предавателно оборудване, което осигурява ключов технологичен резерв за мрежите за изчислителна мощност.

Тази технология също така ще повиши скоростта на предаване на данни и пропускателната способност между центровете за данни, като подпомогне обучението и извличането на заключения в областта на изкуствения интелект. Нововъведението е било приложено в търговска линия, свързваща Шънджън и Хонконг. В Азия, Европа и други региони са реализирани повече от десет търговски и пилотни проекта с оптични влакна с куха сърцевина.