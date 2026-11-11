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Турски гражданин е сред пострадалите при тежката катастрофа на АМ „Тракия“

Волен Стефанов

Редактор: Волен Стефанов

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„С дълбока тъга научихме за загубата на човешки животи в следствие на верижната катастрофа край Ямбол на 10 ноември. Изказваме съболезнования на българския народ и близките на загиналите и пожелаваме бързо оздравяване на пострадалите".

Това написа Министерството на външните работи на Турция в своя сайт във връзка със загиналите при верижната катастрофа на АМ „Тракия". Заедно с обръщението на солидарност, министерството обяви, че в катастрофата е пострадал един турски гражданин, който е без опасност за живота. Посолството на Република Турция следи от близо развитието на ситуацията.

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