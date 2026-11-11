18 станаха жертвите на взрива в турски стоманодобивен завод, задържаха шефа на компанията

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Броят на загиналите при взрива в стоманодобивния завод „Хабаш" край турския град Алиага, окръг Измир, достигна 18 души. Задържаните във връзка с инцидента вече са 11, пише БТА.

При експлозията в понеделник са ранени общо 13 души, двама от които остават в тежко състояние.

Според медийни публикации инцидентът е станал по време на изливане на разтопена стомана, когато мостов кран се е откъснал и е паднал в дъгова пещ.

Турските власти вече са установили самоличността на 17 от загиналите работници. Вчера следобед под отломките в завода е открито тялото на още един служител, чиято самоличност все още не е потвърдена.

Сред задържаните по разследването е и председателят на управителния съвет на компанията „Хабаш" Мехмет Рющю Башаран. Той е бил арестуван вчера в Истанбул, съобщава полицията.

В ареста са и директори на различни звена и цехове в завода, както и няколко инженери. Разследването трябва да установи причините за тежкия инцидент и евентуалната отговорност на ръководството и служителите.