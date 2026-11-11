Румъния пуска втори блок на АЕЦ "Черна вода"

Втори блок на румънската АЕЦ "Черна вода" се очаква днес да бъде синхронизиран с националната електропреносна мрежа, а ден по-късно - на 12 ноември, да достигне пълната си мощност. Това съобщи операторът на централата - националната компания "Нуклеарелектрика", цитиран от портала "Ромениан джърнъл".

Междувременно ремонтните дейности в първи блок се очаква да продължат между два и четири дни, след което ще започнат процедурите по повторното му пускане, информира БТА.

От "Нуклеарелектрика" уточниха, че всички операции по включването на втори блок се извършват при стриктно спазване на стандартните протоколи за безопасност. Мощността му ще бъде увеличавана постепенно, като се очаква да достигне номиналния си капацитет на 12 ноември.

При първи блок техническите екипи оценяват причината за повредата и изпълняват необходимите ремонтни дейности, отбелязва порталът. Посоченият срок от два до четири дни не включва времето за процедурите по синхронизация и пускане на реактора, които ще започнат след приключване на ремонта. Компанията обеща да информира акционерите и инвеститорите при промяна на графика.

Вчера премиерът на Румъния Лука Никулеску изрази увереност, че двата блока ще възстановят работата си в кратки срокове, като заяви, че ситуацията ще бъде разрешена бързо.

Първи блок беше изключен от електропреносната мрежа само няколко дни след повторното си пускане след планов ремонт, продължил около три месеца и половина, припомня "Ромениан джърнъл". Според "Нуклеарелектрика" причината е повреда в конвенционалната част на съоръжението, която не е засегнала ядрената безопасност, персонала или околната среда.

След инцидента компанията обяви, че техническият директор на централата ще бъде сменен от 1 декември.

През лятото и двата блока бяха временно спрени заради исторически ниското ниво на водата в река Дунав – първи блок на 28 юли, а втори на 13 август, което доведе до временно преустановяване на цялото производство на електроенергия в централата.