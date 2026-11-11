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Спуснаха знамената на ЕС наполовина от съпричастност с България

Николай Желязков, БТА

Николай Желязков, БТА

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кадър: ЕС
кадър: ЕС

Знамената на институциите на ЕС в Брюксел и Страсбург са свалени наполовина в знак на съпричастие с обявения от България ден на траур заради жертвите от вчерашната катастрофа на магистрала "Тракия".

Очаква се тази вечер при откриването на двудневната сесия на Европейския парламент в Брюксел председателят на институцията Роберта Мецола да отбележи тъжното събитие. В социалните мрежи тази сутрин тя публикува видео със свалените знамена на ЕС и на България пред сградите на ЕП в Брюксел, а вчера изрази съболезнования на близките на загиналите и написа, че Европа споделя мъката на нашата страна.

Както БТА съобщи, председателят на Европейския съвет Антонио Коща вчера също изрази съболезнованията си и написа в социалните мрежи, че е дълбоко натъжен от новината. Председателят на Европейската комисия също изрази своето съпричастие при посещението си вчера във Варна.

кадър: ЕС

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