Кола се вряза в група пешеходци в Лос Анджелис, трима са загинали

Автомобил се вряза в група пешеходци в Северен Холивуд в Лос Анджелис, щата Калифорния. Най-малко трима души, а още трима са ранени тежко, предаде Ройтерс, позовавайки се на властите.

Засега няма повече подробности по случая, който се разигра малко преди 18:00 ч. местно време (04:00 ч. българско). Говорител на полицията заяви, че разследващите все още не са установили дали става на въпрос за умишлена атака, информира БТА.

"Трябва да разберем точно какво се е случило и какво е довело до тази трагедия", заяви Катрин Баргър, представител на Окръжния съвет в Лос Анджелис. "Ще следя внимателно разследването и ще поискам още информация, след като станат ясни факти", подчерта тя.

Трима души, ударени от автомобила, са загинали на място, докато двама пешеходци и шофьорът на автомобила са били откарани в болница, съобщиха полицията и пожарната служба в Лос Анджелис.

Кметицата на Лос Анджелис Карън Бас заяви, че автомобилът е навлязъл на тротоара и е блъснал група улични търговци и пешеходци, като подчерта, че екипите на спешна помощ са на местопроизшествието и че администрацията ѝ работи в тясно сътрудничество с градските служби.

"Сърцето ми е изпълнено със скръб заради семействата на всички пострадали", заяви тя в Екс, като обеща да предоставя актуална информация, когато получи такава.

Автомобил се е блъснал в щанд за храна близо до автобусна спирка по булевард "Ланкершъм" – основна пътна артерия, преминаваща през оживения търговски и артистичен квартал "Нохо", или Северен Холивуд", в долината Сан Фернандо.

На кадри от въздуха, излъчени по Кей Си Ей Ел ТВ, се вижда малък бял, частично смачкан автомобил, който се е качил на тротоара под синя тента и се е ударил в страничната стена на навеса на спирката за обществен транспорт.