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Роберта Мецола изрази съболезнования към България за трагедията на АМ „Тракия“

Емили Стоичкова

Емили Стоичкова

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Роберта Мецола КАДЪР: Екс/Официален профил
Роберта Мецола КАДЪР: Екс/Официален профил

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола изрази съболезнования към България за жертвите на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия", станали вчера. При двата инцидента загинаха 11 души.

„Европейският парламент скърби заедно с България. Със съпричастност. В памет на загиналите", написа Мецола в публикация в социалната мрежа X. Посланието е публикувано на български и английски език.

Роберта Мецола КАДЪР: Екс/Официален профил

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