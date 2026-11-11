Бразилия глоби „Мета“ с 1,3 милиона долара, не третирала равно кандидатите за президент

Върховният избирателен съд на Бразилия нареди на „Мета“ (Meta) да плати 7,5 милиона реала (1,3 милиона долара) за неспазване на заповеди, изискващи от нея да осигури равно третиране в социалните си мрежи за президента Луис Инасио Лула да Силва и сенатор Флавио Болсонаро по време на предизборната кампания, предаде агенция ЕФЕ.

Съдът постанови, че компанията, която притежава Фейсбук и Инстаграм, не е спазила съдебни заповеди, изискващи да бъде осигурена равнопоставеност между двамата съперници по време на кампанията, която приключи на 25 октомври, информира БТА.

Съдът обаче заяви, че няма достатъчно доказателства, за да се заключи, че от „Мета“ са действали умишлено с намерението да фаворизират Болсонаро за сметка на Лула.

Няколко дни преди балотажа на президентските избори, от щаба на Лула подадоха жалба до Върховния избирателен съд, в която се твърди, че обхватът на публикациите в полза на бразилския президент в социалните медийни платформи на компанията в САЩ е бил ограничен.

В победната си реч преизбраният президент поднови критиките си към платформите, обвинявайки ги в „намеса“ в изборите и призова за по-строга регулация.

„Мета“, от своя страна, отрече да се е опитвала да повлияе на изборите и отдаде разликите в обхвата на фактори като честотата на публикациите и дигиталните стратегии, използвани от всеки кандидат.

Според анализ на данни, предоставен от компанията на Съда, съдържанието, публикувано от кампанията на Лула в Инстаграм, е получило 1,5 пъти повече гледания от публикациите на неговия съперник.