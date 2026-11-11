Започна вторият ден на преговори между Русия и Украйна в Абу Даби

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Преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби бяха подновени днес. Това съобщи ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров, цитиран от Франс прес.

Срещата е нов опит за съживяване на дипломатическите усилия за прекратяване на войната, която продължава повече от четири години, отбелязва АФП.

„Започваме втория ден на преговорите", написа Умеров в социалните мрежи. Той уточни, че разговорите ще започнат с тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ, пише БТА.

След нея украинската делегация ще проведе отделна среща с европейските си партньори, допълни Умеров.

В първия ден от преговорите, проведени във вторник, 10 ноември, делегациите на Украйна, Русия и САЩ разговаряха повече от четири часа. Това бяха първите тристранни преговори от февруари насам. Украинският президент Володимир Зеленски определи срещата като „конструктивна и доста съдържателна".

Сред основните теми са били възможните хуманитарни мерки, размяната на военнопленници и гаранциите за сигурността на Украйна след края на войната. Обсъдени са и стъпки за деескалация. Зеленски подчерта, че освобождаването на пленниците е приоритет за Киев, както и необходимостта от дългосрочни гаранции, които да предотвратят ново руско нападение.