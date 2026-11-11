Косовският премиер: Новото ръководство на Сърбия трябва да признае независимостта ни

Премиерът на Косово Албин Курти заяви, че новото правителство на Сърбия трябва да признае независимостта на Косово и подчерта, че въпросът за нормализирането на отношенията между Белград и Прищина минава през екстрадицията на Милан Радойчич и поемането на отговорност за нападението в Банска през 2023 г., при което загина един косовски полицай, съобщи Косовското радио и телевизия.

В реч пред студенти от Парижкото училище по международни отношения (PSIA) вчера Курти коментира резултатите от наскоро проведените парламентарни избори в Сърбия, които бяха спечелени от „Студентска листа" и сложиха край на близо 12-годишното управление на Александър Вучич в страната, като подчерта, че новото сръбското правителство трябва да признае независимостта на Косово., информира БТА.

„Сръбското правителство, което наскоро претърпя сериозна промяна, трябва да признае реалността на 21 век: Косово е независима държава, призната от над 120 страни. Сърбия също така трябва да изостави агресивната си кампания срещу нашето международно признаване, включително инструментализирането на руската опозиция срещу нашето членство в международни организации“, заяви Курти.

Коментирайки въпроса за нормализирането на отношенията между Белград и Прищина, Курти подчерта, че напредъкът в тази област включва поемане на отговорност за нападението в Банска от страна на сръбските власти. „Този процес трябва да включва поемане на отговорност за терористичната атака в Банска, започващо с предаването на Милан Радойчич, нейния главен архитект, който трябва да бъде изправен пред правосъдието“, каза Курти.

В изказването си косовският премиер също така предупреди, че тесните връзки на Белград с Москва продължават да представляват заплаха за сигурността на Косово. „Сърбия остава близък съюзник на Русия, с политики, които продължават да представляват заплаха за сигурността на нашата страна. Тя също така поддържа 48 военни и жандармерийски бази по нашата граница, а неотдавна Кремъл създаде офис в рамките на сръбското министерство на отбраната“, подчерта Курти.