Полша: Водим ефективни преговори със САЩ за постоянна американска база у нас

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Полското министерство на отбраната и Пентагонът водят плодотворен диалог относно укрепването на постоянното присъствие на американски войници в Полша, заяви вицепремиерът и министър на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Полската агенция по печата (ПАП).

Подробности за разговорите скоро ще бъдат оповестени публично, каза той, докато беше във Вашингтон за среща с военния министър на САЩ Пийт Хегсет.

Кошиняк-Камиш благодари на Хегсет за ангажимента му да изпълни декларацията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно разполагането на допълнителни 5000 американски войници в Полша.

Той също така изрази благодарност за решението Полша да бъде избрана за домакин на европейския център за поддръжка на ракети ПАК-3, използвани в системите „Пейтриът“.

Полският министър на отбраната заяви, че целта на посещението му е да задълбочи допълнително двустранните отношения чрез увеличаване на постоянното присъствие на американски войски в Полша и засилване на сътрудничеството между отбранителните индустрии на двете страни.

В отговор Хегсет заяви, че споделя тези цели на 100%.

Това е „вероятно най-значимото“ посещение в САЩ, каза Кошиняк-Камиш след срещата, на която присъстваха и заместник-министрите му Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевски.

Сега той може да каже „с пълна отговорност“, че Полша е не само образцов съюзник на САЩ, но и се е превърнала в техен стратегически партньор, пише БТА.

Според неговите думи, когато Хегсет бил попитан за решението относно постоянното военно присъствие на САЩ в Полша, той отговорил, че всичко върви в правилната посока.

Кошиняк-Камиш посочи, че полската делегация е интерпретирала отговора като зелена светлина за постоянната американска военна база в Полша, добавяйки, че окончателното решение е в ръцете на Белия дом и ще бъде взето в началото на декември.