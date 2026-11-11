Любовницата на шефа на Nvidia влязла в Тайван с хонконгски паспорт

Алис Хуан, китайската гражданка, обвинена в шпионаж в полза на Пекин и свързвана с любовна връзка с шефа на Nvidia Дженсън Хуанг, е използвала хонконгски паспорт, за да пътува до Тайван. Това съобщи Франс прес, позовавайки се на изявление на тайванската имиграционна служба.

Дженсън Хуанг, американско-тайванският съосновател на технологичния гигант за чипове с изкуствен интелект, призна, че е имал връзка с Алис Хуан. Двамата нямат роднинска връзка. Тя е бивша изпълнителна директорка за Китай на базираната в Сингапур компания за данни „Мегаспийд". Американското разузнаване я подозира, че е работила в полза на Пекин, но тя категорично отрича обвиненията, пише БТА.

Алис Хуан, известна и с името Хуан Лъ, беше заснета с Дженсън Хуанг по време на вечеря в Тайпе през май 2025 г. Срещата им се състоя в кулоарите на технологично изложение.

„Нашите служби разполагат с всичките ѝ данни за влизане и излизане (в Тайван)", заяви генералният директор на Националната имиграционна служба Лин Хорн. Той потвърди появилите се съобщения, че Хуан е използвала хонконгски паспорт, за да влезе на острова.

Пътуването с хонконгски паспорт до Тайван е по-лесно, отколкото с китайски документ. Притежателите на китайски паспорти трябва предварително да кандидатстват за специално разрешение. Ограниченията са свързани със сложните отношения между Пекин и Тайпе. Китай смята Тайван за своя провинция и не изключва използването на сила, за да установи контрол над него.

Тайванската министърка на вътрешните работи Лю Шъ-фан също потвърди днес, че Хуан действително е влизала на острова. Тя уточни, че в момента китайската гражданка се намира в чужбина, но не посочи конкретни дати на пътуванията ѝ.

„Ако знаехме, че тя е шпионин, със сигурност нямаше да ѝ позволим да влезе в Тайван", заяви министърката пред парламента.

По думите ѝ разрешението на Алис Хуан вече е отнето и тя няма да може да се върне на острова.

Лю Шъ-фан съобщи още, че правителството ще преразгледа имиграционните процедури. Промените ще обхванат проверките при влизане в страната, проверките на място и интервютата с пътуващите, както и процедурите при напускане на Тайван.

Междувременно управителният съвет на Nvidia обяви в неделя, че е започнал независимо разследване на случая.