Кейт Мидълтън: Възстановяването след рака е като природата – има добри и лоши дни

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън разказа откровено за възстановяването си след диагнозата рак през 2024 г. и за важната роля, която природата е изиграла в този труден период от живота ѝ. Тя направи това в рядко интервю за специално издание на британското списание Country Life, чийто гост-редактор е принц Уилям.

В интервюто 44-годишната Кейт разговаря с известния писател Робърт Макфарлейн за връзката си с природата и за начина, по който времето, прекарано сред нея, ѝ е помогнало по време на възстановяването.

„В болницата ми казаха, че възстановяването ми няма да бъде линейно. Ще има добри и лоши дни и всичко ще отнеме време. Същото е и в природата", споделя принцесата, пише " Дейли мейл".

Попитана откъде черпи най-много надежда, Кейт посочва уроците, които природата ни дава. Според нея те напомнят, че хората не са сами и са свързани с нещо много по-голямо от самите тях.

Тя описва природата като „тих учител" в трудните моменти и подчертава значението на близките хора и местата, в които човек намира спокойствие.

„Чувството за свързаност, наличието на хора, на които имате доверие, и места, където се чувствате спокойни, могат да бъдат изключително важни в трудни моменти", казва Кейт.

Принцесата споделя и част от подхода си към възпитанието на трите си деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Тя обяснява, че се старае да им дава свобода да опознават света самостоятелно, вместо постоянно да им казва какво да гледат и какво да мислят.

В интервюто Кейт изразява и притесненията си от нарастващата тревожност сред младите хора в свят, доминиран от непрекъснато развиващите се технологии. Според нея природата предоставя на децата възможност да развиват въображението и творческите си способности далеч от екраните.

Принцесата разказва, че любовта ѝ към природата започва още в детството. Тогава обичала да играе в потоци, да бере къпини и да прекарва време сама, наслаждавайки се на простите неща от ежедневието. Именно това ѝ давало усещане за свобода, което трудно може да бъде открито другаде.

Кейт похвали и дейността на благотворителната организация Mind Over Mountains, която осигурява професионална подкрепа за психичното благополучие чрез занимания и срещи сред природата.

През януари принцесата участва в разходка за благополучие и осъзнатост в националния парк Пийк Дистрикт, организирана от организацията. Целта беше да се обърне внимание на значението на времето, прекарано на открито, за психичното здраве.

„Природата не иска нищо от нас. Тя не ни съди и не очаква да се доказваме. Просто ни позволява да бъдем себе си. Тя наистина се превърна в моето убежище и мястото, към което инстинктивно искам да се връщам", споделя принцесата.

Интервюто е част от специално възпоменателно издание на Country Life, публикувано на 11 ноември. Принц Уилям е поел ролята на гост-редактор, превръщайки проекта в семейна инициатива.

В изданието е включена и рисунка на най-големия му син – 13-годишния принц Джордж. Момчето е нарисувало рибарче – птица, а творбата му демонстрира интереса му към изобразителното изкуство, който очевидно споделя с майка си.