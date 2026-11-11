Откриха мъртъв бивш иракски депутат в Бейрут след четири дни издирване

Тялото на бившия иракски депутат Ахмед ал Алуани беше открито в апартамент в ливанската столица Бейрут – четири дни след като беше обявен за изчезнал, предаде ДПА.

Ал Алуани е бил удушен, след като е бил подмамен в апартамента, твърди телевизия Ем Ти Ви Ливан (MTV Lebanon). Тялото е открито в квартала на Бейрут "Тарик ал Джадида", посочва медията.

Съдебни източници заявиха пред ДПА, че се води разследване за установяване на обстоятелствата около предполагаемото убийство и за идентифициране на замесените лица. Информацията за тялото се появи часове след като саудитската телевизия "Ал Хадас", позовавайки се на свои източници, съобщи, че четирима души са посетили Ал Алуани в хотела в Бейрут, където той е бил отседнал, преди да изчезне.

Иракският посланик в Ливан Мохамед Реза ал Хусейни каза пред иракската агенция ИНА, че ливанските власти са образували разследване по случая под надзора на специализиран съдия.

"Държим връзка с ливанските правоприлагащи органи за изясняването на обстоятелствата около убийството на Ал Алуани и очакваме техните заключения", каза Хусейни.

Преди това Посолството на Ирак в Бейрут съобщи, че посланикът следи случая внимателно и че е във връзка с иракските правоприлагащи органи и семейството на убития.

Според медийни съобщения, четири дни по-рано семейството на Ал Алуани е информирало Посолството, че е загубило връзка с бившия депутат. По думите им мобилните му телефони са били изключени, като дори телохранителите му не са успели да се свържат с него.

Самоличността на извършителите и техните мотиви засега остават неясни. Ал Алуани представляваше в иракския парламент западната провинция (мухафаза) Анбар. Сунитски политик, той придоби известност при протестите през 2012 и 2013 г. срещу правителството на тогавашния премиер Нури ал Малики.

През декември 2013 г. той беше арестуван при акция на силите за сигурност в дома му, при която бяха убити неговият брат и още няколко души.

През 2014 г. Ал Алуани беше осъден на смърт по обвинение в тероризъм, но през април 2025 г. беше освободен по силата на Закона за всеобщата амнистия в Ирак след повече от десетилетие зад решетките.

След като беше освободен, Ал Алуани възобнови обществената си дейност и се срещаше с политически фигури, включително с кюрдски лидери в Ербил през август 2025 г., съобщава БТА.