Генералният секретар на ООН Гутериш призова за справедливост в борбата с климата

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова за повече справедливост в борбата с климатичните промени, като подчерта, че споделянето на отговорността, сигурността и ресурсите между държавите е ключово за постигането на напредък. Това заяви той в речта си при откриването на лидерската среща на върха COP31 в турския град Анталия.

Гутериш посвети изказването си на истините за климатичните промени, като отправи остри критики към петролните компании и интересите, свързани с индустрията.

„Нашето първо задължение, свързано с климата, е да казваме истината, а тя е, че климатичните кризи се надбягват с нас. Емисиите през 2025 г. са най-високите за всички времена. Рекордите продължават да бъдат разбивани. Последните четири години бяха най-горещите в историята на човечеството, а интересите, свързани с петрола, продължават да убиват нашата планета", заяви генералният секретар на ООН.

Той обърна внимание и на поскъпването на живота, както и на хроничната несигурност, с която се сблъскват хората по света.

„Когато знаем истината, можем да действаме, защото борбата с климатичните промени е много повече от битка с термометъра. Ние се борим за бъдещето на всички животи и на нашите деца", каза Гутериш.

Според него промяната е възможна, а един от основните уроци, които трябва да бъдат извлечени от срещата, е необходимостта от ускорено развитие на възобновяемата енергия и увеличаване на броя на електрическите автомобили.

В речта си Гутериш отново насочи критиките си към петролните компании, като заяви, че те трябва да плащат за последствията от дейността си. Той сравни бъдещето им със съдбата на динозаврите, от чиито останки се е образувал петролът.

„Динозаврите нямат лоби, но петролът има", заяви генералният секретар на ООН.

Той призова за прекратяване на „пристрастяването към петролните продукти" и за насърчаване на научните изследвания.

В края на речта си Гутериш отново се върна към темата за истината, като подчерта, че ще продължи да отстоява позицията си и след края на мандата си.

„Следващата година вече няма да бъда генерален секретар. Няма да спра да казвам истината и да се боря за нея", бяха заключителните му думи.

Със семейна снимка на участниците и символично засаждане на маслинови дървета от турския президент Реджеп Тайип Ердоган и Антонио Гутериш започна лидерската среща за борба с климатичните промени COP31.

Официалното откриване беше предшествано от близо 30-минутен танцов спектакъл на турския балет „Огънят на Анадола", който съчета темите за опазването на околната среда с елементи от традиционната турска култура.

Форумът се провежда в Анталия от 9 до 20 ноември, като Турция за първи път е домакин на събитието.

Срещата на върха на ООН за климатичните промени събира над 100 лидери. Сред тях са 95 държавни ръководители и седем ръководители на международни организации. Във форума участват представители на 196 държави и Европейския съюз, които са страни по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.