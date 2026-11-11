Разследване разкри сериозни пропуски на властите по случая „Епстийн“

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Престъпленията, извършени от покойния финансист Джефри Епстийн след 2005 г., е можело да бъдат предотвратени, ако федералните разследващи и прокурори не бяха допуснали сериозни пропуски. Това е заключението в окончателния доклад на разследване на комисията по надзор към Камарата на представителите на САЩ, публикуван във вторник. Това съобщава Би Би Си.

Документът, изготвен от комисия с републиканско мнозинство, разглежда продължилото десетилетия неправилно водене на наказателните разследвания срещу Епстийн и неговата дългогодишна сътрудничка Гилейн Максуел.

Според доклада част от пропуските са резултат от лоша преценка на прокуратурата, а други вероятно са били повлияни от широките контакти и значителното влияние на финансиста.

Разследващите посочват, че вместо да проверят задълбочено сигналите за престъпления и в други щати, през 2007 г. прокуратурата в Южния окръг на Флорида е сключила споразумение с Епстийн, което му е позволило да избегне федерално наказателно преследване.

Докладът разглежда и обстоятелствата около смъртта му в затвор в Ню Йорк през 2019 г. Според конгресмените тя е резултат от поредица институционални провали, сред които недостиг на персонал, претоварени служители, лошо водене на документацията и пропуски в охраната.

Събраните показания не са успели категорично да опровергаят някои от теориите около смъртта на Епстийн, включително въпросите за прекъсването на видеонаблюдението в затвора.

Комисията установява още, че Министерството на правосъдието на САЩ не е осигурило адекватна комуникация във връзка с публикуването на документите по случая. Неправилното заличаване на лични данни е довело до разкриване на чувствителна информация за част от жертвите.

В отговор на приетото от Конгреса законодателство Министерството на правосъдието публикува милиони страници с документи, свързани с Епстийн. По-рано тази година ведомството беше принудено да премахне хиляди материали от интернет страницата си, след като пострадали жени сигнализираха, че самоличността им е била разкрита.

В доклада се отправят и обвинения към финансови институции, сред които American Express, че са улеснявали трафик на хора и имиграционни измами. Според разследването това е ставало чрез използването на фиктивни полети и подправени маршрути, с които Епстийн е транспортирал чуждестранни работници през международни граници. BBC е потърсила позицията на компанията.

Комисията препоръчва на Конгреса да приеме законодателни промени, които да предотвратят злоупотребата със споразумения за конфиденциалност. Според разследващите Епстийн е използвал подобни договори, за да принуждава жертвите си да мълчат.

„Епстийн действаше безнаказано, защитаван и подпомаган от влиятелни връзки и съдебна система, която многократно предаваше неговите жертви", заяви републиканецът Джеймс Комър, председател на комисията.

Той призова Министерството на правосъдието да разпита повторно ключови свидетели, да разследва сътрудници на Епстийн, обвинени в престъпна дейност, и да гарантира, че пострадалите имат достъп до документите по случаите си.

Ведомството продължава да бъде подложено на критики както от републиканци, така и от демократи за начина, по който обработва и публикува досиетата на Епстийн.

В щата Ню Мексико, където финансистът притежаваше ранчо, главният прокурор обвини Министерството на правосъдието, че възпрепятства местното разследване.

В отговор на доклада говорител на ведомството заяви, че препоръките на Комър вече са били изпълнени.

„Главният прокурор нееднократно е заявявал, че случаят „Епстийн" не е приключен и че няма давност за престъпленията, свързани с трафик на хора", посочи говорителят.

Докладът отправя и критики към демократите, като ги обвинява, че са съсредоточили усилията си върху опити да свържат президента Доналд Тръмп с престъпленията на Епстийн, вместо да защитават интересите на жертвите.

Тръмп е заявявал, че е поддържал приятелски отношения с финансиста, преди двамата да прекратят контактите си през 2004 г. Името на американския президент се среща хиляди пъти в документите по случая, но самото му споменаване не представлява доказателство за неправомерни действия.

В доклада се посочва, че прегледът на документите от комисията не е открил материали, които да уличават Тръмп.

Водещият представител на демократите в комисията Робърт Гарсия обаче разкритикува заключенията, като заяви, че републиканците са публикували доклад въз основа на непълно разследване и без нито едно публично изслушване по случая.

Той обвини Министерството на правосъдието, че укрива над 2,5 милиона страници документи.

„Няма да позволим на президента и неговите съюзници да прекратят това разследване", заяви Гарсия, който се очаква да оглави комисията, след като демократите поемат контрола над Конгреса през януари след последните междинни избори.

Близките на Вирджиния Робъртс Джуфре, една от най-известните обвинителки на Епстийн, която почина, благодариха на Комър за публикуването на доклада.

„Едно изречение от доклада привлече вниманието ни: „Остават въпроси дали Министерството на правосъдието е публикувало всички относими документи". Напълно сме съгласни и настояваме да бъдат разкрити всички над 7 милиона файла", заявиха Скай и Аманда Робъртс.

Те добавиха, че има още много хора, които не са идентифицирани и не са привлечени към отговорност.

Изводите в доклада се основават на интервюта и показания на свидетели, правителствени документи и финансови записи, събирани в продължение на 15 месеца.

Джефри Епстийн почина през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.