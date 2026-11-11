Приключиха преговорите между Украйна и Русия с в Абу Даби

Преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби приключиха, съобщи представител на руската делегация пред Франс прес.
Двудневните обсъждания имаха за цел прекратяване на продължаващата вече повече от четири години война.
Дискусиите, които започнаха вчера в столицата на ОАЕ, бяха възобновени днес по обед местно време и продължиха едва около два часа, пише БТА.
Киев заяви, че неговите преговарящи са започнали отделна среща с европейските и американските пратеници в Абу Даби, веднага след края на преговорите с руската делегация.
"Сега започна (срещата) между нас, европейците и САЩ", каза представител на украинската делегация.