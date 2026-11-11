Приключиха преговорите между Украйна и Русия с в Абу Даби

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Преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби приключиха, съобщи представител на руската делегация пред Франс прес.

Двудневните обсъждания имаха за цел прекратяване на продължаващата вече повече от четири години война.

Дискусиите, които започнаха вчера в столицата на ОАЕ, бяха възобновени днес по обед местно време и продължиха едва около два часа, пише БТА.

Киев заяви, че неговите преговарящи са започнали отделна среща с европейските и американските пратеници в Абу Даби, веднага след края на преговорите с руската делегация.

"Сега започна (срещата) между нас, европейците и САЩ", каза представител на украинската делегация.