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ФСБ разби полска шпионска мрежа в Калининград и арестува двама агенти

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Руската ФСБ
Руската ФСБ

Руси е разбила шпионска мрежа на полските спецслужби в Калининградска област. Задържани са двама предполагаеми агенти. Това съобщи руското посолство в Полша в публикация в социалната мрежа X, позовавайки се на изявление на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия.

Според руската служба задържаните са работили за Военното разузнаване към Министерството на националната отбрана на Полша и за Агенцията за вътрешна сигурност на страната. Те били установени и арестувани след оперативни и следствени действия на ФСБ в Калининградска област.

Според обвиненията двамата събирали и предавали информация за руски военнослужещи и обекти на Министерството на отбраната на Русия. Освен военни данни те предавали сведения за социално-икономическата обстановка в региона, както и за миграционната и социалната политика.

След задържането срещу тях е образувано наказателно производство по член 276 от Наказателния кодекс на Руската федерация, който предвижда отговорност за шпионаж. По решение на съда двамата са оставени в ареста.

ФСБ съобщава още, че седем полски и трима руски граждани, поддържали контакти с полските специални служби, са получили официални предупреждения. На тях им е било напомнено, че не трябва да предприемат действия, които биха създали условия за извършване на престъпления срещу руската държава.

В предупрежденията са посочени три разпоредби от руския Наказателен кодекс – член 275 за държавна измяна, член 275.1 за поверително сътрудничество с чужда държава, международна организация или чуждестранно образувание и член 276 за шпионаж. На полските граждани е забранено да влизат на територията на Русия за продължителен период.

От ФСБ посочват и че в рамките на проверки, извършени през 2026 г., са били анулирани руските визи на 14 полски граждани заради дейност, свързана с оказване на съдействие на полските специални служби. На други шестима полски граждани е наложена забрана за влизане в Руската федерация.

От руската служба не посочват имената на задържаните, нито допълнителни подробности за конкретните операции и доказателствата срещу тях.

Руската ФСБ

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