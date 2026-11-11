ФСБ разби полска шпионска мрежа в Калининград и арестува двама агенти

Руси е разбила шпионска мрежа на полските спецслужби в Калининградска област. Задържани са двама предполагаеми агенти. Това съобщи руското посолство в Полша в публикация в социалната мрежа X, позовавайки се на изявление на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия.
Според руската служба задържаните са работили за Военното разузнаване към Министерството на националната отбрана на Полша и за Агенцията за вътрешна сигурност на страната. Те били установени и арестувани след оперативни и следствени действия на ФСБ в Калининградска област.
Според обвиненията двамата събирали и предавали информация за руски военнослужещи и обекти на Министерството на отбраната на Русия. Освен военни данни те предавали сведения за социално-икономическата обстановка в региона, както и за миграционната и социалната политика.
След задържането срещу тях е образувано наказателно производство по член 276 от Наказателния кодекс на Руската федерация, който предвижда отговорност за шпионаж. По решение на съда двамата са оставени в ареста.
ФСБ съобщава още, че седем полски и трима руски граждани, поддържали контакти с полските специални служби, са получили официални предупреждения. На тях им е било напомнено, че не трябва да предприемат действия, които биха създали условия за извършване на престъпления срещу руската държава.
В предупрежденията са посочени три разпоредби от руския Наказателен кодекс – член 275 за държавна измяна, член 275.1 за поверително сътрудничество с чужда държава, международна организация или чуждестранно образувание и член 276 за шпионаж. На полските граждани е забранено да влизат на територията на Русия за продължителен период.
От ФСБ посочват и че в рамките на проверки, извършени през 2026 г., са били анулирани руските визи на 14 полски граждани заради дейност, свързана с оказване на съдействие на полските специални служби. На други шестима полски граждани е наложена забрана за влизане в Руската федерация.
От руската служба не посочват имената на задържаните, нито допълнителни подробности за конкретните операции и доказателствата срещу тях.
🇷🇺 Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji: https://t.co/08jEDAOPDc ⚡️ FSB Rosji udaremniła działalność siatki agenturalnej polskich służb specjalnych działającej na terenie obwodu kaliningradzkiego. Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wykryła i zneutralizowała siatkę agenturalną służb specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej działającą w obwodzie kaliningradzkim. ❗️W wyniku przeprowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych zatrzymano dwóch agentów Służby Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, którzy gromadzili i przekazywali informacje dotyczące żołnierzy i obiektów Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, a także dane na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w obwodzie kaliningradzkim oraz polityki migracyjnej i społecznej w regionie. Wobec wskazanych osób wydział śledczy Zarządu FSB Rosji w obwodzie kaliningradzkim wszczął postępowania karne w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa określonego 👉 w art. 276 (szpiegostwo) Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Na mocy decyzji sądu wobec zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ponadto siedmiu obywatelom Polski i trzem obywatelom Rosji, którzy utrzymywali kontakty z polskimi służbami specjalnymi, udzielono oficjalnych ostrzeżeń o niedopuszczalności podejmowania działań stwarzających warunki do popełnienia przestępstw określonych w następujących przepisach Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej: 👉 art. 275 (zdrada stanu); 👉 art. 275.1 (współpraca na zasadach poufności z obcym państwem, organizacją międzynarodową lub zagraniczną); 👉 art. 276 (szpiegostwo). Wskazanym obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej zakazano wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej na długi okres. Ponadto w wyniku przeprowadzonych w 2026 roku czynności weryfikacyjno-kontrolnych, w związku z działalnością polegającą na udzielaniu pomocy polskim służbom specjalnym, unieważniono rosyjskie wizy czternastu obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, a sześciu obywatelom zakazano wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej.— Russian Embassy, PL (@rusemb_pl) November 11, 2026