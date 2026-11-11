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Арестуваха бивш сръбски министър подозрение за злоупотреби с десетки милиони

Емили Стоичкова

Емили Стоичкова

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Арестуваха бивш сръбски министър подозрение за злоупотреби с десетки милиони СНИМКА: Pixabay
Арестуваха бивш сръбски министър подозрение за злоупотреби с десетки милиони СНИМКА: Pixabay

Бившият министър на икономиката на Сърбия Раде Баста беше арестуван тази сутрин на летище "Никола Тесла" по заповед на Висшата прокуратура в Белград по подозрение, че докато е бил директор на комунално предприятие "Београдске електрани", е ощетил компанията с десетки милиони динари, съобщи сръбската национална телевизия РТС.

Баста е заподозрян в одобряване на неоснователни дарения на различни спортни клубове, включително по-малки футболни и баскетболни клубове, както и на конен клуб, посочва телевизията.

В ход е и арестът на още няколко души, свързани с Баста, информира БТА. 

Раде Баста беше министър на икономиката на Сърбия от октомври 2022 г. до юни 2023 г., когато е освободен от поста си, припомня телевизията. Баста беше освободен, след като поиска от правителството "спешно да се произнесе относно въвеждането на санкции срещу Руската федерация за агресията ѝ срещу Украйна". Малко по-късно той сформира Движението "Европейски път". Баста беше назначен на министърския пост като член на "Единна Сърбия", която поиска и отстраняването му от всички партийни и обществени позиции, за които го беше номинирала, заради изявленията му за въвеждането на санкции срещу Русия.

Арестуваха бивш сръбски министър подозрение за злоупотреби с десетки милиони СНИМКА: Pixabay

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