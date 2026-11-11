Арестуваха бивш сръбски министър подозрение за злоупотреби с десетки милиони

Бившият министър на икономиката на Сърбия Раде Баста беше арестуван тази сутрин на летище "Никола Тесла" по заповед на Висшата прокуратура в Белград по подозрение, че докато е бил директор на комунално предприятие "Београдске електрани", е ощетил компанията с десетки милиони динари, съобщи сръбската национална телевизия РТС.
Баста е заподозрян в одобряване на неоснователни дарения на различни спортни клубове, включително по-малки футболни и баскетболни клубове, както и на конен клуб, посочва телевизията.
В ход е и арестът на още няколко души, свързани с Баста, информира БТА.
Раде Баста беше министър на икономиката на Сърбия от октомври 2022 г. до юни 2023 г., когато е освободен от поста си, припомня телевизията. Баста беше освободен, след като поиска от правителството "спешно да се произнесе относно въвеждането на санкции срещу Руската федерация за агресията ѝ срещу Украйна". Малко по-късно той сформира Движението "Европейски път". Баста беше назначен на министърския пост като член на "Единна Сърбия", която поиска и отстраняването му от всички партийни и обществени позиции, за които го беше номинирала, заради изявленията му за въвеждането на санкции срещу Русия.