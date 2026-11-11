Един загина при руска атака в Черноморск, 11 са ранени

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Един човек загина, а единайсет души бяха ранени при днешната комбинирана атака срещу пазара в централната част на Черноморск, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Щети са нанесени на жилищни сгради и коли наоколо, се казва в информацията на Кипер. Ликвидирането на последиците продължава.

Сто тридесет и пет хиляди домакинства са без ток в резултат на нощната атака срещу енергийната инфраструктура на Одеска област, информира още областният управител.

"Без ток са жителите на част от Одески, Болградски и Белгороднестровски район. Аварийни екипи от електроразпределителното дружество ДТЕК работят за възстановяване на снабдяването с електричество на засегнаите населени места", допълни Олег Кипер.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.