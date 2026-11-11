Евродепутатът Рада Лайкова е кандидат за зам.-председател на Европарламента

Българският евродепутат Рада Лайкова („Възраждане"/„Европа на суверенните нации") е един от двамата кандидати за поста заместник-председател на Европейския парламент. Това става ясно от информация, публикувана на интернет страницата на институцията. Изборът ще се състои утре по време на пленарната сесия на ЕП в Брюксел, показва програмата на евродепутатите.

До гласуването се стига, след като румънският евродепутат Николае Щефануца („Зелените") се оттегли от поста, за да поеме функциите на съпредседател на своята политическа група в Европейския парламент, пише БТА.

Според правилника за дейността на ЕП при подобна промяна трябва да бъде избран нов заместник-председател, който да заеме мястото на своя предшественик в установения ред на старшинство. Така избраният утре кандидат ще стане единадесетият заместник-председател на институцията.

Бюрото на Европейския парламент включва председател, 14 заместник-председатели и петима квестори. Сред заместник-председателите е и българският евродепутат Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП). Съгласно парламентарния правилник съставът на Бюрото трябва в общи линии да отразява числеността на отделните политически групи.

Другият кандидат за поста е Тили Мец („Зелените"/Люксембург).