Зеленски обвини Русия, че използва зимата като оръжие срещу украинците

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Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че след неуспехите си на бойното поле е насочила операциите си срещу мирното население, използвайки зимата като оръжие за оказване на натиск върху украинците. Това заяви той пред студенти в Копенхагенския университет, предаде Укринформ.

Зеленски посети учебното заведение заедно с датския министър-председател Мете Фредериксен по време на визитата си в датската столица.

„Зимата вече стана част от операциите му (на руския президент Владимир Путин – бел. ред.). Това е операция срещу гражданското население. През 2026 г. той се провали във всичките си операции на бойното поле. Затова реши да започне операция срещу мирните жители", заяви украинският държавен глава.

Той посочи, че руските загуби на фронта през октомври са достигнали 52 000 военнослужещи. Тези данни обаче не са потвърдени по независим път.

„Можете ли да си представите какво минава през главата на държавен лидер, който си позволява да загуби 52 000 души за един месец?", попита Зеленски.

По думите му войната вече има хибриден характер и не се ограничава до бойните действия по суша и въздух. Русия използва зимните условия като средство за натиск върху цивилното население, като цели да раздели хората, да засили напрежението и да предизвика хаос в украинските градове.

В публикация за срещата в Копенхагенския университет Зеленски отбеляза, че разговорът със студентите е бил посветен на европейското единство и значението на подкрепата за Украйна, която според него възпира разрастването на руската агресия.

„Напълно съм съгласен с Мете, че ако позволим на Русия да решава съдбата на Украйна, ще отворим пътя на Москва да взема решения и за останалата част от Европа. Трябва да бъдем по-силни от руснаците. Можем да постигнем това само чрез единство", подчерта украинският президент.

Междувременно руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура продължават. Реактивни руски дронове са поразили обект на украинската енергийна компания „Нафтогаз" в Днепропетровска област, предизвиквайки пожар и повреждайки оборудване. Засега няма данни за пострадали, съобщи компанията, цитирана от Ройтерс.

Украинският премиер Сергий Корецки съобщи, че руските сили са атакували шест големи електрически подстанции в четири области в централната част на страната. По думите му под обстрел са попаднали също железопътни линии в Източна и Централна Украйна.

Части от Кривой Рог, родния град на Зеленски, са останали без електричество, съобщи в Телеграм ръководителят на Съвета за отбрана на града Олександър Вилкул, цитиран от ДПА. Руското министерство на отбраната потвърди, че е била поразена електрическа подстанция в града.

В същото време руските власти съобщиха за масирани украински атаки с безпилотни летателни апарати срещу няколко руски области.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви, че през изминалата нощ руската противовъздушна отбрана е отблъснала над 150 украински дрона. Основната цел на атаката е била пристанищната зона на Уст Луга, откъдето Русия изнася нефт и газ през Балтийско море, предаде ДПА.

При нападението е избухнал пожар, а трима работници са били ранени, уточни Дрозденко. Атаката отново е нарушила работата на летище Пулково в Санкт Петербург. Над 40 полета са били забавени, съобщи ТАСС.

За украинска атака с дронове съобщи и губернаторът на Смоленска област Василий Анохин. По думите му са били неутрализирани 37 безпилотни летателни апарата. Отломки от един от тях са паднали върху многоетажна жилищна сграда в град Ярцево и са предизвикали пожар. Двама души са загинали, а десет са били спасени, съобщи Анохин.

От руското министерство на отбраната обявиха тази сутрин, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана са прехванали или унищожили общо 627 украински дрона над територията на Русия.