ЕК предлага забрана на манипулативните онлайн реклами

Европейската комисия предлага да забрани манипулативните практики при онлайн пазаруване, да улесни прекратяването на цифрови абонаменти и да въведе по-строги правила за рекламите, насочени към деца. В отделно предложение Комисията иска правомощия да разследва пряко мащабни нарушения на потребителските права и да налага глоби до 6 на сто от годишния световен оборот на съответната компания, съобщи ЕК, цитирана от БТА.

Предложеният Законодателен акт за справедливост в областта на цифровите технологии предвижда забрана на т.нар. „тъмни модели", като неверни съобщения, че даден продукт е почти разпродаден, с които търговците притискат клиентите да купят. Цените на покупките с виртуална валута в приложенията ще трябва да се показват ясно. При динамично ценообразуване на билети за културни и спортни събития клиентите във виртуална опашка ще виждат текущата и най-високата възможна цена.

Потребителите ще могат да изключват функции, които ги подтикват към прекомерни разходи, като постоянните подкани за покупка. За малолетни и непълнолетни се предвижда забрана на определени игрови механики, сходни с хазарта, като „плати, за да спечелиш" и „плати, за да напреднеш". Инфлуенсърите ще трябва ясно да обозначават рекламното съдържание. Предлагат се и ограничения за нелоялни персонализирани реклами и цени, насочени към деца или основани на чувствителни данни.

Проектът предвижда по-лесно прекратяване на цифрови договори и абонаменти, включително при нежелано автоматично подновяване или след безплатен пробен период. Потребителите ще имат право да разговарят с човек при обслужване на клиенти, а правилата ще уточнят правата им, когато агент с изкуствен интелект прави покупки от тяхно име. Комисията предлага и по-опростени изисквания за информацията при повторни покупки в приложения и по-ясни правила за отказ от абонаменти за цифрови медии.

С промените в Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите ЕК ще може да разследва и санкционира пряко нарушения със значително въздействие върху потребителите в единния пазар. Предвиждат се срокове за ключовите действия на националните органи при трансгранични случаи и по-добра координация при налагането на санкции. Компаниите извън ЕС ще трябва да определят законен представител в съюза, който да сътрудничи на органите.

Според оценката на Комисията мерките могат да спестят на потребителите в ЕС до 13,7 млрд. евро годишно. Предложенията предстои да бъдат разгледани от Европейския парламент и Съвета на ЕС.