Бизнесмен от Гърция, издирван за данъчни измами за 206 млн. евро, избягал в България

Гръцките власти разследват мащабна схема за данъчни измами, нанесла предполагаеми щети за над 206 милиона евро на държавния бюджет и осигурителните фондове. Това съобщи гръцката телевизия „Скай".

До момента по случая са задържани 16 души. Седем от тях се явиха днес пред следовател в Солун – втория по големина град в Гърция. Сред обвиняемите са бизнесмени, счетоводители, адвокат и т.нар. подставени лица. Разпитите ще продължат и през следващите два дни.

Двама бизнесмени, издирвани във връзка със схемата, са успели да напуснат страната преди полицейската операция. Единият е избягал в България, а другият – в Германия, съобщава още „Скай", позовавайки се на свои полицейски източници. Според информацията те са напуснали Солун само няколко часа преди началото на акцията в петък вечерта. Разследващите проверяват дали двамата са получили предварително предупреждение за предстоящите арести.

По данни от разследването на Независимата агенция за публични приходи на Гърция (AAДE) в схемата са участвали стотици компании. Предполагаемите щети възлизат на 206,2 млн. евро, от които около 138 млн. евро са от неплатени данъци, а други 68 млн. евро – от невнесени осигурителни вноски.

Разследването е започнало през април 2024 г. и е разкрило четири предполагаеми престъпни мрежи. Те са използвали фиктивни дружества и подставени управители на ресторанти и нощни заведения в Солун, Халкидики и други части на Гърция. В материалите по делото фигурират имената на около 1300 души, сред които и популярни спортисти.

Говорителката на гръцката полиция Константия Димоглиду заяви пред „Скай", че след издаването на съответните заповеди за арест властите могат да използват механизмите за международен обмен на информация, за да установят местонахождението на издирваните.