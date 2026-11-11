Евакуираха 300 училища в Италия заради бомбени заплахи (Обновена, снимки)

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Около 300 училища в Италия са получили заплахи за поставени бомби, съобщи министърът на образованието Джузепе Валдитара. Той определи случилото се като вероятна „кибератака, а не реална опасност".

В интервю за италианска телевизия Валдитара заяви, че зад вълната от заплахи в Италия и други европейски страни вероятно стои ясна стратегия. През последните дни подобни сигнали бяха насочени към летища, супермаркети и дори болници, информира Би Би Си.

Заплашителните имейли са били изпратени до училища в Рим, Неапол, Виченца, Флоренция, Пиза, Триест и редица други италиански градове. Като предпазна мярка няколко сгради са били евакуирани.

Премиерът Джорджа Мелони свика среща с водещи министри и ръководители на разузнавателните служби.

снимка: Ройтерс

Мелони заяви, че правителството следи внимателно „многобройните сигнали за бомбени заплахи в образователни институции". До момента извършените проверки не са установили доказателства за „конкретна опасност".

„Тези сигнали изглежда по-скоро са част от стратегия, целяща да предизвика тревога и безпокойство", написа тя във Фейсбук.

Миналата седмица италиански летища, както и авиокомпании в други европейски държави, станаха обект на серия от фалшиви бомбени заплахи. Сигналите предизвикаха паника, евакуации и сериозни нарушения в работата им. Част от заплахите бяха приписани на екстремистка група с женомразка идеология, която впоследствие отрече да има връзка с фалшивите сигнали.

снимка: Ройтерс

Според италиански медии през последните дни заплахи са получили директорите на 280 училища.

В сряда първоначално са били евакуирани много учебни заведения, но тревогата бързо е била отменена. По информация на регионалните власти учениците са получили разрешение да се върнат в класните стаи.

снимка: Ройтерс

В изявление ръководителката на централния италиански регион Умбрия Стефания Проети съобщи, че „досегашните проверки в училищата в региона не са установили нищо подозрително, а правоохранителните органи работят бързо и внимателно, за да проверят всеки сигнал".

Междувременно повече от 300 училища в Северна Ирландия също са получили имейли със заплахи. Полицията ги разглежда като фалшиви. Подобни съобщения са изпратени и до няколко училища в Шотландия, където властите също смятат, че става дума за измама.

Засега не е ясно дали случаите в Италия, Северна Ирландия и Шотландия са свързани.