Кремъл отрече връзка с арестувания във Великобритания американски военен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кремъл отрече да има връзка с арестувания във Великобритания американски военнослужещ, заподозрян в подпомагане на руското разузнаване, предаде Ройтерс.

41-годишният военен, който е имал достъп до поверителна информация, беше задържан вчера по подозрения за сътрудничество с руските служби, пише БТА.

Арестът е извършен близо до град Глостър, в западната част на Англия. Според американски представители, цитирани от Асошиейтед прес, военнослужещият е офицер, служил в щаба на Съюзния корпус за бързо реагиране на НАТО в казармите „Имджин" край Глостър.

Той е задържан по подозрение в нарушаване на британския Закон за националната сигурност от 2023 г. – за предоставяне на помощ на чуждестранна разузнавателна служба и за придобиване или разкриване на защитена информация. В рамките на разследването са претърсени два адреса в графство Глостършър.

В операцията участват британската полиция за борба с тероризма, ФБР и американските военни.

Днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков беше помолен да коментира случая. „Нямаме абсолютно нищо общо с този случай и той няма абсолютно нищо общо с нас", заяви той пред журналисти.