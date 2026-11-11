ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пращат евродепутатка на съд, обиждала полицаи, защ...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Кремъл отрече връзка с арестувания във Великобритания американски военен

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

2256
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков Снимка: СНИМКА: Екс/ @nxt888

Кремъл отрече да има връзка с арестувания във Великобритания американски военнослужещ, заподозрян в подпомагане на руското разузнаване, предаде Ройтерс.

41-годишният военен, който е имал достъп до поверителна информация, беше задържан вчера по подозрения за сътрудничество с руските служби, пише БТА. 

Арестът е извършен близо до град Глостър, в западната част на Англия. Според американски представители, цитирани от Асошиейтед прес, военнослужещият е офицер, служил в щаба на Съюзния корпус за бързо реагиране на НАТО в казармите „Имджин" край Глостър.

Той е задържан по подозрение в нарушаване на британския Закон за националната сигурност от 2023 г. – за предоставяне на помощ на чуждестранна разузнавателна служба и за придобиване или разкриване на защитена информация. В рамките на разследването са претърсени два адреса в графство Глостършър.

В операцията участват британската полиция за борба с тероризма, ФБР и американските военни.

Днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков беше помолен да коментира случая. „Нямаме абсолютно нищо общо с този случай и той няма абсолютно нищо общо с нас", заяви той пред журналисти.

Дмитрий Песков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание