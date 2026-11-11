26 души са в болница след обгазяване с препарати за басейн в училище в Атина

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Общо 13 ученици са били откарани в болница, след като се почувствали зле заради вдишване на химически вещества, използвани по време на поддръжката на басейн, съобщи телевизия Скай.

В информацията се посочва, че веществата били употребени погрешка за почистването на басейна.

Учениците почувствали неразположение и силно дразнене в очите, поради което учителите извикали бърза помощ, която ги откарала с линейки в детската болница „Аглая Кириаку“ с дихателни проблеми, пише БТА.

Освен това 13 възрастни също били откарани в болницата „Сотирия“, а двамата работници, които извършвали поддръжката на басейна, били настанени в здравния център на атинското предградие Коропи.

Според наличните до момента сведения настанените в болница са в добро състояние. Очаква се превантивно да бъдат направени прегледи и на други възрастни, които са били в училището.