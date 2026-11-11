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Иран осъди обявената от САЩ парична награда срещу информация за ядрената му програма

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Иранският външен министър Абас Арагчи
Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Снимка: Twitter/@IranianWoman

Иран днес осъди предложението на САЩ да платят до 20 милиона долара за информация за ядрената му програма, наричайки го “отвратително”, предаде Франс прес.

Иранският външен министър Абас Арагчи призова Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Съвета за сигурност на ООН да осъдят тази инициатива, обявена миналата седмица от Вашингтон, пише БТА. 

В петък американската армия обяви награда до 20 милиона долара, както и възможността за “преместване” на сигурно място за всеки, които осигури информация за “съоръжения, оборудване и персонал, свързани с” иранската ядрена програма.

“Иран призовава генералния секретар на ООН, Съвета за сигурност и генералния директор на МААЕ да осъдят изрично и недвусмислено това отвратително предложение“, написа Абас Арагчи в писмо, адресирано до трите институции.

Техеран винаги е отричал, че иска да се сдобие с ядрено оръжие, защитавайки правото си на ядрена програма за граждански цели.

Американският президент Доналд Тръмп заяви няколко пъти, че тази програма е била практически унищожена от американските удари срещу няколко стратегически обекта по време на дванадесетдневната война между Иран и Израел през юни 2025 г.

След този конфликт Техеран отказа да допусне инспектори на МААЕ в бомбардираните обекти.

Войната между Иран и САЩ започна в края на февруари с американско-израелски удари.

В разгара на военните действия иранските ядрени обекти отново бяха обект на удари, но мащабът на щетите остава труден за оценка.

Дипломатическите усилия с посредничеството на Катар и Пакистан продължават в опит да бъде постигнато прекратяване на войната. 

Техеран по-специално настоява Вашингтон да размрази активите му в чужбина и да вдигне санкциите срещу Техеран в замяна на отварянето на стратегическия Ормузки проток, който е блокиран от началото на конфликта.

Дискусиите за иранската ядрена програма трябва да се проведат на по-късен етап, заяви Ислямската република.

Тази програма от дълго време е в центъра на напрежението между Иран и западните сили.

През 2018 г. по време на първия мандат на Доналд Тръмп САЩ се изтеглиха от споразумението, постигнато от Барак Обама, което имаше за цел да попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие в замяна на облекчаване на санкциите.

Иранският външен министър Абас Арагчи

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