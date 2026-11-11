Русия предлага сделки за ненападение с отделни държави от НАТО

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Русия е готова да сключи споразумения за ненападение с отделни страни членки на НАТО като част от нова архитектура за сигурност в Европа. Това заяви високопоставеният руски дипломат Алексей Добринин, цитиран от Ройтерс.

Предложението е част от обсъжданията за нова рамка за сигурност на континента, които се водят в контекста на мирния процес за Украйна.

Главният руски преговарящ Владимир Медински заяви, че темата е била централна по време на двудневните преговори в Абу Даби, възобновени тази седмица за първи път от февруари. Той обаче не разкри подробности за конкретните предложения, обсъдени от делегациите, пише БТА.

Междувременно Добринин представи няколко възможни модела за бъдещи споразумения по време на конференция в Москва, посветена на европейската сигурност.

Първият предвижда създаването на колективен отбранителен съюз или сключването на двустранни споразумения за взаимна помощ, подобни на тези, които Русия вече има с Беларус и Северна Корея.

Вторият вариант включва политически договорености, според които страните няма да оказват помощ на противниците на другата страна в случай на агресия. Като пример Добринин посочи споразумението между Москва и Иран.

Третата възможност е сключването на двустранни споразумения за взаимно ненападение.

„Подобни споразумения биха могли да бъдат сключени, наред с други неща, с отделни страни членки на НАТО, които впоследствие биха получили например допълнителни индивидуални гаранции за сигурност от Руската федерация", заяви руският дипломат на конференцията. Запис от изказването му беше публикуван онлайн.

Предложенията идват на фона на разногласията в Европа за това кога трябва да започнат разговорите за бъдещата архитектура за сигурност на континента. Някои европейски политици се противопоставят на подобни дискусии, преди да има напредък към уреждане на конфликта в Украйна, включително постигане на прекратяване на огъня.

Американски официални представители обаче вече дадоха да се разбере, че са отворени за обсъждане на по-широка рамка за сигурност в Европа.