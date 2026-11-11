Пращат евродепутатка на съд, обиждала полицаи, защото я глобили

Тя нарекла полицаите "гнусни нещастници" и отправила заплахи към тях, че "ще им пръсне мозъците"

Румънската евродепутатка и лидер на крайнодясната партия "SOS Румъния" Диана Шошоака беше изпратена на съд по дело, по което е обвинена в обида на длъжностно лице, след като нападнала вербално двама полицаи, които отишли в дома й, за да й връчат глоба, съобщава телевизия Диджи 24.

Глобата й била наложена, след като на първия тур на президентските избори през 2024 г., които впоследствие бяха отменени, се е снимала в кабинката за гласуване.

Шошоака отказала да приеме глобата, като обидила и заплашила двамата полицаи, включително по време на излъчване на живо в социалните мрежи.

В съобщение на прокуратурата се посочва, че на 15 декември 2024 г. двамата полицаи отишли в дома на Шошоака в Букурещ, за да й връчат глобата, при което тя заявила: "Аз съм евродепутат, какво търсите в дома на един евродепутат?", след което отказала да я приеме и проявила агресивно поведение към тях, информира БТА.

Според обвинителния акт тя нарекла полицаите "гнусни нещастници" и отправила заплахи към тях, че "ще им пръсне мозъците". Обидите и заплахите по адрес на длъжностните лица били излъчени на живо в социалните мрежи ТикТок и Фейсбук.

През април Европейският парламент взе решение за отнемане на имунитета на крайнодясната евродепутатка след искане на румънската Главна прокуратура, която започна разследване срещу нея по обвинения в 11 престъпления, включително незаконно лишаване от свобода, антисемитизъм, публично пропагандиране на фашистки, легионерски, расистки или ксенофобски идеи, както и обида на длъжностни лица.

През юли Шошоака беше изпратена на съд по четири обвинения за незаконно лишаване от свобода, след като през 2021 г. тя и съпругът й задържаха насилствено екип на италианската телевизия РАИ Уно, който беше дошъл в офиса й, за да направи интервю с нея.