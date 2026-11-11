Трима бяха убити при израелски удари в Газа, сред тях и двама братя

Трима палестинци, сред които двама братя, бяха убити при израелски въздушни удари в ивицата Газа днес, предаде Ройтерс, като се позова на местни здравни работници.

Медиците поясниха, че единият от мъжете е загинал при поразяването на покрива на жилищна сграда в град Газа.

Друг удар наблизо - в квартал "Шейх Радуан", е отнел живота на двамата братя - Махмуд и Джамил ал Абси. Те са били в палатка за разселени палестинци, информира БТА.

Израелската армия заяви относно двата случая, че и на двете места е нанесла удари по "терористи" от въоръжени групировки, без да дава повече подробности.

В сключеното миналата есен с посредничеството на САЩ примирие между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" влезе и евентуалното възстановяване на ивицата Газа, но оттогава е отбелязан малък напредък, посочва Ройтерс. Преговарящите така и не успяват да се споразумеят по разоръжаването на "Хамас" и пълното изтегляне на израелските войски, които контролират две трети от ивицата Газа. Израелските военни разпоредиха на жителите на завзетите от тях територии да се изселят, припомня агенцията.

Жители на квартал "Сабра" на град Газа оглеждаха днес мястото, на което израелски въздушен удар порази вчера леярна, като засегнати бяха и опънати наблизо палатки, отбеляза Ройтерс. При удара загинаха трима души. Леярната бе разрушена, а няколко палатки се запалиха.

"След пожара не останаха дрехи за мен, за децата, за жена ми. Всичко е изгоряло", каза за Ройтерс 32-годишният баща на две деца Хишам Абду.

Израелската армия не е коментирала удара в "Сабра". Израел твърди, че "Хамас" се опитва да се прегрупира и да попълни арсенала си. На свой ред радикалната палестинска групировка заявява, че спазва примирието, и обвинява Израел в опит да го подкопае.

Най-малко 1600 палестинци са били убити от израелски атаки в ивицата Газа от постигането на споразумението за прекратяване на огъня през октомври миналата година според здравните власти в Газа. По данни на Израел са загинали четирима израелски военнослужещи.

Палестинските власти казват, че над 74 000 палестинци са убити при израелското настъпление в ивицата от есента на 2023 г. Израел започна офанзивата си, след като при безпредентното трансгранично нападение на палестински групировки начело с "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г. бяха убити близо 1200 души (по данни на Израел), а около 250 заложници бяха отведени в плен в Газа.